Lunatica, il nuovo singolo di Shade: testo e video

La musica è sempre una valvola di sfogo e un modo per sentirsi meno soli e più accettati. Un’autentica forma d’arte che diventa una “normale” routine di moltissime persone, grandi o piccole che siano. Per questo ascoltare nuove canzoni è molte volte terapeutico. Tra le ultime creazioni c’è Lunatica, singolo di Shade che torna così a raccontarsi.

Lunatica, testo del nuovo singolo di Shade

Dopo la canzone di inizio anno, dal titolo Pendolari, il rapper torinese torna con un nuovo singolo, dal nome Lunatica. Uscita il 10 Marzo, la canzone è dedicata ad una ragazza che, come richiama il titolo stesso, ha un carattere “particolare”. Lo stile musicale riprende quello del primo pubblicato quest’anno.

Di seguito il testo del brano:

Tu mi fotti la testa

dimmi che te ne fai

che con quello che pensa

meglio se me la ridai

ma perché te ne vai pure dalla tua festa

scusa ma che ca**o fai

rovinami pure la vita ti prego non smettere mai

omicidi le vibes

poi all’improvviso come nessuna

come un colpo senza sicura

persi in una notte che

se chiudo gli occhi mi ricorda te, eh

E un po’ lunatica

e poi ci capita di amarci

e sbandare come una macchina

diamoci un taglio ma

senza una sciabola

e non importa se piove stanotte

sei un fiore di Loto ah ah

e scusa se è poco ah ah

un fiore nel vuoto ah ah

e scusa se è poco ah ah

Tu che hai la faccia di un angelo

ma io lo so cosa sei sei sei

mi vuoi mettere all’angolo

KO Cassius Clay

ti ho invitata a cena fuori

ti ho preso i fiori

ma mi hai detti che non puoi

poi ha chiuso il ristorante

abbiamo chiuso anche noi

poi all’improvviso come nessuna

come un colpo senza sicura

persi in una notte che

se chiudo gli occhi mi ricorda te, eh

È un po’ lunatica

e poi ci capita di amarci

e sbandare come una macchina

diamoci un taglio ma

senza una sciabola

e non importa se piove stanotte

sei un fiore di Loto ah ah

e scusa se è poco ah ah

un fiore nel vuoto ah ah

e scusa se è poco ah ah

E a volte grandina

e lasci il segno come il ghiaccio sulla macchina

meteoreopatica ma sei anche poetica

l’1% il mio cuore lo hai messo in carica

elettrostatica

È un po’ lunatica

e poi ci capita di amarci

e sbandare come una macchina

diamoci un taglio ma

senza una sciabola

e non importa se piove stanotte

sei un fiore di Loto ah ah

e scusa se è poco ah ah

un fiore nel vuoto ah ah

e scusa se è poco ah ah

Il video della canzone