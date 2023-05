Fedez, nuova operazione alla pancia per il rapper

Fedez ha fatto una nuova operazione alla pancia. Il rapper è tornato di nuovo sotto i ferri, come raccontato nelle Instagram Stories

Fedez ha fatto una nuova operazione alla pancia. Il rapper è tornato di nuovo sotto i ferri, come raccontato nelle Instagram Stories, ha svelato alcuni particolari della nuova operazione. Fedez era stato ricoverato il 22 marzo del 2022 al San Raffaele dopo la diagnosi di un cancro raro al pancreas.

Fedez, nuova operazione alla pancia

Fedez è tornato di nuovo sotto i ferri. Il rapper,nelle Instagram Stories, ha svelato alcuni particolari della nuova operazione. Il cantante ha infatti subìto un altro intervento per sistemare la cicatrice sulla pancia a seguito della rimozione del tumore al pancreas. “Non ve l’avevo detto, ma mi sono dovuto far riaprire parte della cicatrice che avevo sulla pancia. Durante l’operazione mi si erano aperti dei punti e avevo dei buchi sulla pancia. Me la sono fatta sistemare e oggi tolgo i punti, finalmente avrò una cicatrice carina, una roba estetica“. Il rapper, quindi, ha informato i fan di questo suo nuovo intervento alla pancia.

Come sta Fedez

In merito invece al suo stato di salute, il rapper ha poi rassicurato i fan dicendo che “vivo bene oggi, anche se ho ancora problemi di tipo gastrico, di digestione. Il mio pancreas, o meglio quel che ne rimane, non produce più abbastanza enzimi e sono costretto ad assumerli prima di mangiare”.