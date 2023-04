Valanga a Pontechianale travolge un gruppo di sciatori: in salvo quattro persone

Valanga a Pontechianale ha coinvolto e trascinato per parecchi metri un gruppo di sciatori. Allarme lanciato nella prima mattinata di lunedì 24 aprile con i soccorsi che immediatamente si sono messi a lavoro.

Valanga a Pontechianale travolge un gruppo di sciatori

Una valanga si è abbattuta sopra Pontechianale, nel Cuneese. Secondo quanto riporta Ansa, la valanga si è staccata dalla montagna in alta quota nella zona del massiccio del Monviso, in alta valle Varaita. Un gruppo di sciatori è stato colpito con l’allarme lanciato verso le 8.30 di lunedì 24 aprile ed è stato direttamente uno dei coinvolti ad avvisare. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi che hanno trovato difficoltà per il forte vento. Dalle prime informazioni uno solo del gruppo sarebbe stato completamente sepolto dalla neve, ma subito rintracciato ed estratto dai compagni. Da quando si apprende, nella notte appena trascorsa l’area è stata interessata da una perturbazione.

In salvo quattro persone

Secondo quanto viene riferito non ci sarebbe nessuna vittima. I soccorsi sono riusciti a recuperare tutti i scialpinisti, 3 persone sono state condotte in ospedale, 2 con codici verdi e 1 giallo, mentre una persona è risultata illesa.

