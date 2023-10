Paulo Dybala, chi è la fidanzata e futura moglie Oriana

Paulo Dybala, chi è la fidanzata e futura moglie del calciatore? Ecco cosa sappiamo di lei.

Oriana Gabriela Sabatini, nota come Oriana, è un’attrice, cantante e modella argentina. Nata il 19 aprile 1996, ha 27 anni ed è originaria di Buenos Aires. All’età di 13 anni ottiene il suo primo ingaggio da modella, diventando il volto di una nota rivista argentina nella quale appare in copertina insieme alla famosa mamma. Nel 2011 arriva invece il suo primo ruolo da protagonista in una telenovela “Porque te quiero asì” nella quale interpretava Rocio, la fidanzata del protagonista. Nel 2012 diventa parte del cast della serie tv “Aliados” mentre dal 2017 prende parte anche ad alcuni programmi popolari nella TV sudamericana come Showmatch condotto da Marcelo Tinelli.

L’amore con Paulo Dybala

Dal 2018 Oriana Sabatini fa coppia fissa con il calciatore argentino Paulo Dybala. I due si sono conosciuti durante un concerto della cantante americana Ariana Grande e non si sono più lasciati.

La proposta di matrimonio