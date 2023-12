Shalana Santana, chi è la moglie di Massimiliano Gallo: vita privata, carriera, film

Chi è Shalana Santana, moglie di Massimiliano Gallo. Attrice brasiliana apparsa spesso in progetti nostrani, è al fianco dell’attore napoletano da oltre dieci anni. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Shalana Santana, moglie di Massimiliano Gallo: vita privata e carriera

Nata a Brasilia il 23 ottobre 1983, Shalana Santana ha 40 anni ed è un’attrice sudamericana, nota al pubblico italiano anche in quanto moglie dell’attore napoletano Massimiliano Gallo. Dopo le sue prime esperienze in Brasile come modella, Santana decide di tentare la fortuna in Italia. Arriva nel Bel Paese nel 2006, quando si trasferisce a Milano, poi qualche anno dopo, nel 2011, si sposta a Napoli. In questo periodo studia recitazione alla Scuola di cinema “La Ribalta”.

L’esordio come attrice di Shalana arriva nel 2014, con un piccolo ruolo nell’horror The Grotto. Negli anni successivi appare in diverse altre pellicole cinematografiche, tra cui Ci devo pensare di Francesco Albanese e Free – Liberi di Fabrizio Maria Cortese. Recita inoltre nelle serie tv Fuoco amico TF45 – Eroe per amore, Don Matteo, Il bello delle donne e L’Alligatore.

Vita privata: ex amori, figli, social network

Prima di conoscere Gallo, Shalana Santana ha avuto una relazione importante con Alessandro Lukacs, ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello e padre del suo primo figlio, Leon. L’attrice ha conosciuto il suo attuale marito durante una cena: da allora sono diventati inseparabili. Tra i due c’è una differenza d’età di ben quindici anni, che però non è mai stata un ostacolo per loro. “Shalana è di una purezza disarmante.” -ha affermato in un’intervista un innamoratissimo Gallo- “La sua energia mi ha rimesso in sesto”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Dopo un lungo periodo di fidanzamento Massimiliano Gallo e Shalana Santana convolano a nozze nel 2022. Nelle ultime settimane la coppia ha rivelato di aspettare un bambino insieme. L’attrice ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram, seguito da quasi 10mila utenti, dove mette in bella mostra il suo pancione. Sarà il secondo bambino per entrambi gli attori: Gallo è infatti già padre di Giulia, nata dal suo precedente matrimonio con una donna di nome Anna.