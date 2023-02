Gabriella Perino, chi è la compagna di Gerry Scotti

Chi è la compagna di Gerry Scotti, Gabriella Perino. Scopriamo qualcosa in più sulla vita privata dello storico conduttore televisivo Mediaset. Ecco cosa sappiamo della sua storia d’amore con la sua compagna, al suo fianco da oltre dieci anni.

Chi è Gabriella Perino, compagna di Gerry Scotti

Gabriella Perino, nata a Milano nel 1965, è la compagna di vita di Gerry Scotti, Più giovane di lui di 9 anni, è molto schiva alle telecamere e il suo account Instagram è privato. Prima di stare con Gerry, la donna ha avuto un matrimonio precedente dal quale ha avuto due figli. Uno di questi, Gabriella, ha permesso ai due di incontrarsi e da quel momento i due non si sono più lasciati un attimo. La bambina era infatti in classe con Edoardo, il figlio che Gerry ha avuto dalla sua precedente storia d’amore avuta con Patrizia Grosso.

La convivenza: da quando vivono insieme e dove

Gabriella e Gerry convivono attualmente a Milano da 2011 e hanno deciso di compiere questo passo in avanti 7 anni dopo dall’inizio della loro relazione. Si vocifera che la scelta, in realtà, sia anche dovuta al fatto che entrambi, Gerry e Gabriella, hanno aspettato che tutti i loro figli diventassero maggiorenni e indipendenti. I due non hanno nascosto il loro amore, ma evitano di postare sui social foto che li ritraggono insieme.