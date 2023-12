Rosa Maria, chi è la moglie di Vincenzo Mollica: vita privata, carriera, figlia

Chi è Rosa Maria Guglielmi, moglie di Vincenzo Mollica. Scopriamo qualche informazione in più sulla compagna di vita del celebre giornalista e conduttore. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Rosa Maria Guglielmi, moglie di Vincenzo Mollica: vita privata e carriera

Rosa Maria Guglielmi è la moglie e compagna di vita di Vincenzo Mollica, celebre giornalista ed autore italiano. Le informazioni sul suo conto sono molto limitate: a differenza del marito, non si è costruita una carriera nell’informazione e nel mondo televisivo. Marito e moglie dal 1977, stanno insieme ormai da moltissimi anni. “Io e Rosa Maria ci siamo messi insieme 50 anni fa dopo un concerto di Giorgio Gaber.” -ha spiegato Mollica in un’intervista concessa a Mara Venier negli studi di Domenica In– “Quando siamo andati ad incontrarlo glielo dissi e lui disse: Si vede che le mie canzoni sono servite a qualcosa”. Rosa Maria è rimasta al fianco del marito per oltre cinquant’anni, supportandolo anche nei suoi momenti più difficili, come la sua cecità e la sua malattia: “Non ho smesso di andare al cinema: le scene in cui non parlano me le spiega mia moglie”.

In un’intervista concessa al Corriere della Sera, Vincenza Mollica ha raccontato di aver fatto una richiesta molto specifica a sua moglie per il giorno della sua morte. Il giornalista vuole che il suo epitaffio sia dedicato alla sua controparte fumettistica Disney, il giornalista piumato Paperica: “Qui giace Vincenzo Paperica che tra gli umani fu Mollica. È un desiderio che mia moglie dovrà rispettare. Al cimitero guardo gli ovali sui loculi e capisco che nessuno dei defunti ha scelto la foto per la lapide. Il cronista Paperica, inventato da Andrea Pazienza e Giorgio Cavazzano per Topolino, mi rappresenta come nessun altro”.

Vita privata, chi è la figlia della coppia?

Rosa Maria e Vincenzo hanno cresciuto insieme una figlia, Caterina Mollica. Il giornalista è molto grato a sua moglie, per averle donato Caterina, che ritiene “il suo regalo più bello”. Le informazioni sul suo conto sono molto limitate, ma Mollica si è sempre detto fierissimo di lei e dei suoi risultati. Anche lei è rimasta costantemente al fianco del padre in questi anni complicati dal Parkinson, dal diabete e dalla cecità.