Maturità 2023, le ipotesi sulle tracce: ecco cosa hanno votato gli studenti

Pochissime ore separano gli studenti del quinto superiore dagli esami di maturità 2023. Ecco allora le ipotesi sulle tracce che potrebbero esserci nella prima prova.

I risultati provengono da un sondaggio fatto da Skuola.net.

Ipotesi sulle tracce di maturità 2023: gli autori che potrebbero uscire

Tra chi ha già concluso l’anno scolastico a chi è in procinto di chiudere un ciclo: ecco le ipotesi sulle possibili tracce dell’esame di maturità 2023 che avrà inizio domani, Mercoledì 21 Maggio.

La prima giornata di esami sarà uguale per tutti: si tratta appunto della prova scritta di italiano, da molti temuta e da tanti altri ottimo trampolino per guadagnare molti punti (da aggiungere ai crediti di partenza). Ecco quali sono, attraverso un sondaggio effettuato da Skuola.net, gli autori in lizza.

Sono stati 2500 i ragazzi intervistati, i quali hanno espresso il loro parere contanto le varie tipologie: saggio breve, testo di attualità e analisi di un componimento poetico.

A “vincere” sulla questione autori è Gabriele D’Annunzio con il 52% dei voti. Seguono Verga e Svevo. L’autore siciliano è stato già proposto lo scorso anno, Italo Svevo vanta invece 100 anni dalla pubblicazione della sua più grande opera: La coscienza di Zeno (pubblicata nel 1923). Anniversario – però della morte – anche per Alessandro Manzoni, a 150 anni dal suo decesso (nel 1873). Per Manzoni e D’Annunzio si tratterebbe della prima volta dal nuovo millennio. In fondo alla classifica compaiono Luigi Pirandello e Italo Calvino.

Per quanto riguarda la poesia si parla principalmente di Giuseppe Ungaretti, con il 21%. Poco distante c’è Eugenio Montale, con il 18% dei voti. Chiude Pascoli con il 15%. Oltre all’analisi del testo si parla di attualità e storia. Qui si aprono diverse strade, ovvero:

70 anni dalla morte di Stalin (26%)

50 anni dalla morte di Picasso (14%)

10o anni dalla nascita di Don Milani (14%)

Si passa poi a tematiche più “vicine”, come gli 80 anni dalla fine del Fascismo (25 Luglio 1943) e i 75 anni dalla Costituzione Italiana (1 Gennaio 1948). Non mancano ipotesi disparate, come una traccia sulla seconda guerra mondiale e quello su Martin Luther King.

Se si parla di attualità (che comprende due tracce della prima prova) si pensa alla guerra in Ucraina, ma anche all’Intelligenza Artificiale e ad argomenti di stampo tecnologico. Da non sottovalutare un argomento legato al Covid, ormai “un lontano ricordo”.

