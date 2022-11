Msc Seascape, la nave più grande mai costruita in Italia: caratteristiche e il primo viaggio

Msc Seascape: investimento importante da 1 miliardi di euro per quella che è la nave più grande mai costruita in Italia. All’inaugurazione c’erano i vertici di Msc, Fincantieri ed anche il Ministro dei Trasporti e Infrastrutture Matteo Salvini.

Msc Seascape, la nave più grande mai costruita in Italia: caratteristiche

Msc Seascape è la nave più grande mai costruita in Italia. L’opera è stata realizzata e consegnata da Fincantieri. “L’Italia e l’Europa hanno perso il gusto dell’industria pesante, di camminare dento a quello che facciamo.

Qui tutto è fatto di acciaio, che è duro da trattare, che richiede investimenti per modernizzare i cantieri”, ha detto il ceo di Fincantieri, Pierroberto Folgiero. “Il Made in Italy non è solo moda e design o food – ha proseguito – penso che ci sia un Made in Italy dell’ingegno. Si dice che l’Italia è la seconda manifattura dell’Europa ma non si dice che il 90% è fatto di Pmi”. “La cantieristica italiana oggi è a rischio marginalizzazione – ha poi concluso – rifugiata in una nicchia di altissima complessità.

L’Italia deve decidere se vuole essere industriale, se si vuole reindustrializzare”.

Le sue caratteristiche spiegano l’importanza del progetto: lunga 339 metri, larga 41 e alta 76. Una stazza lorda di oltre 170mila tonnellate, più di 5.600 ospiti in 2.270 cabine e 1.658 membri dell’equipaggio. Inoltre, ci sono 13.000 metri quadri di spazi esterni, con lounge bar e ristoranti all’aperto, piscine e aree per rilassarsi e prendere il sole.

Il primo viaggio

La “Msc Seascape” è partita nel pomeriggio del 16 novembre 2022 verso le ore 16 dalla Fincantieri di Monfalcone con destinazione Civitavecchia da dove, caricati i primi passeggeri, salperà verso l’Oceano Atlantico per raggiungere New York dove il 7 dicembre sarà festeggiato il suo battesimo.

“Una luce che non si spegne che brilla su tutti i mari: il nostro Giuseppe. E’ stato un vero privilegio, buon viaggio”.

E’ il ricordo di Giuseppe Bono fatto in apertura della cerimonia di inaugurazione della nave.

