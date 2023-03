Elena Funari, chi è Francesca in Buongiorno, mamma!: serie tv, Instagram, fidanzato, incidente

Chi è Elena Funari, giovane attrice volto di Francesca in Buongiorno, mamma!. Nel mondo dello spettacolo dal 2019, in pochi anni si è ritagliata uno spazio in diversi prodotti tv di successo. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua vita privata e carriera.

Chi è Elena Funari, vita privata e carriera dell’attrice di Buongiorno Mamma!

Nata a Napoli il 12 aprile 1995 e cresciuta a Caserta, Elena Funari è un’attrice televisiva in ascesa, volto di Francesca nell’amato dramma di Canale 5 Buongiorno, mamma!. A breve 28enne, ha provato diverse strade prima di lanciarsi nel mondo della recitazione. Ha studiato al liceo linguistico e ha poi proseguito i suoi studi all’università, optando prima per psicologia e poi per un percorso più artistico. Si laurea infatti come illustratrice allo IED di Roma. In seguito, Elena cambia di nuovo percorso e comincia a formarsi come attrice al Centro Sperimentale di Cinematografia, coltivando una passione che la accompagna da sempre: “Studiare il cinema, i suoi personaggi, la parole, le gesta, le danze, i riti, le attese, è una condizione che mi convalida come essere vivente”.

Negli anni successivi, Elena Funari fa qualche apparizione in alcune pubblicità per poi prendere parte nel 2019 ad un paio di cortometraggi: Ti proteggerò e Al di là del buio. Questi primi ruoli le consentono di fare il grande salto e di ottenere il suo primo ruolo televisivo nel film Carosello Carosone, pellicola dedicata alla vita di Renato Carosone. Nel 2021 recita nella terza stagione de Il cacciatore, serie tv crime targata Rai.

Nonostante il ruolo secondario, la Funari riesce a lasciare il segno, al punto da ottenere una parte da protagonista in Buongiorno, mamma!, serie che la mette sul radar di un pubblico molto più ampio. In un’intervista concessa ad Elle, l’attrice si è detta fiduciosa per il suo futuro nell’industria televisiva: “Devo dire che per la prima volta forse sono davvero ottimista. Sono convinta che in qualche modo farò e che andrà bene. La cosa più bella è che non ho fretta e credo che questo accada quando uno ha trovato la sua strada.”.

Vita privata: fidanzato, incidente, Instagram

Ci sono ancora poche informazioni circa la vita privata e sentimentale di Elena Funari. La giovane attrice ha un profilo Instagram molto attivo con circa 15mila follower dove però non sembra esserci traccia di fidanzati o spasimanti. Elena si limita a pubblicare scatti tratti da servizi fotografici, dietro le quinte e campagne pubblicitarie.

View this post on Instagram A post shared by Elena (@elefunari)

In alcune recenti interviste Elena Funari ha raccontato qualche informazione in più su cosa l’ha spinta a darsi alla recitazione. Tutto nasce da un grave incidente che l’ha costretta a tornare a casa dei genitori: “Mi sono laureata in illustrazione a Roma, ma il giorno della laurea ho avuto un grave incidente che mi ha bloccata su una sedia a rotelle per un anno, durante il quale sono dovuta tornare a Caserta per farmi assistere dai miei”. È in questo lungo periodo di convalescenza che Elena ha scelto di inseguire un sogno: “Dopo l’incidente e durante quei mesi di immobilità forzata pensare a quello che avrei voluto fare per davvero nella vita è stata una medicina. Ed è finita che ho pensato di voler fare l’attrice. Forse è strano, ma ci ho provato ed è andata bene e io credo si andata bene soprattutto perché ho capito cosa volevo fare”.