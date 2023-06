Emanuele D’Angelo, chi è il ballerino del duo D’Angelo Bros: vita privata, carriera, social

Chi è Emanuele D’Angelo, ballerino di tip-tap del duo D’Angelo Bros. In coppia con il fratello Leonardo D’Angelo, ha conquistato il mondo con i suoi passi di danza. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Emanuele D’Angelo, vita privata e carriera del ballerino

Nato e cresciuto a San Cesareo, in provincia di Roma, Emanuele D’Angelo è un famoso ballerino noto insieme a suo fratello Leonardo D’Angelo come parte del duo di tip-tap D’Angelo Bros. Fin da giovanissimi nel mondo della danza, nel corso della loro carriera artistica hanno collezionato numerosi premi e riconoscimenti, guadagnandosi una fama di livello mondiale. Ha vinto otto medaglie d’oro come Campione del Mondo di tip-tap in duo con Leonardo, sei medaglie d’oro in Grande Produzione e altri due ori ai Campionati Europei di tip-tap.

I D’Angelo Bros si sono esibiti in molti teatri e trasmissioni in giro per il mondo e sono spesso apparsi sul piccolo schermo in Italia. Emanuele e suo fratello hanno infatti ballato in programmi di successo come Domenica In, Ballando con le stelle, Piazza Grande, Mattina in Famiglia e I Fatti Vostri. Sono inoltri stati tra i concorrenti finalisti a Tu Si Che Vales e a Italia’s Got Talent. Negli ultimi anni i D’Angelo Bros hanno cominciato inoltre a formare nuovi ballerini con il loro corso di ballo presso la Scuola di Danza Jazz&Co. di San Cesareo.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Vita privata e social

Si sa molto poco circa la vita privata e personale di Emanuele D’Angelo, che non è solito pubblicare troppi dettagli sul web al riguardo. I profili social del ballerino sono molto seguiti, ma sono dedicati soprattutto alla sua carriera artistica al fianco di Leonardo. I fratelli hanno una pagina Facebook e un profilo Instagram con diverse migliaia di follower.