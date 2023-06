Paola Romano, chi è la moglie di Massimo Ghini: vita privata, carriera, figli

Chi è Paola Romano, moglie di Massimo Ghini. Scopriamo qualche informazione in più sulla compagna di vita dell’attore e regista teatrale. Cosa sappiamo sul suo conto? Da quanto tempo stanno insieme? Quanti figli hanno?

Chi è Paola Romano, moglie di Massimo Ghini: vita privata, carriera

Paola Romano è la terza moglie di Massimo Ghini, noto attore e regista teatrale in passato sposato con Nancy Brilli e Federica Lorrai. In passato, Paola lavorava nel mondo dello spettacolo come costumista per cinema e tv. Dopo l’inizio della sua storia con Ghini, tuttavia, ha scelto di lasciare il lavoro per dedicarsi completamente alla sua famiglia. I due decidono di convolare a nozze nel 2002 e stanno insieme da allora.

Vita privata: quanti figli hanno?

Ghini si innamora di Paola poco dopo la fine della sua relazione con Federica Lorrai, madre dei suoi primi due figli, i gemelli Camilla e Lorenzo. L’attore lo ha raccontato in un’intervista concessa a Vanity Fair: “Sono andato via di casa quando i bambini avevano dieci mesi. Poi ho sposato un’altra donna, che faceva la costumista ed era la ex di un mio amico. Lei ha scelto di lasciare il lavoro ed è molto presente in famiglia”. Paola lo rende padre per altre due volte, prima con Leonardo nel 1996, e poi con Margherita nel 1999. Intervistato da Blogo, Ghini si è detto molto fiero della sua famiglia allargata: “Io sono figlio di una famiglia allargata, non sono solo padre. Quand’ero bambino io, essere in una famiglia allargata non era semplicissimo. Questo mi ha allenato e preparato. Non mi sarei aspettato un ripetersi di questa storia ma è successo e ne sono contento perché è anche nel segno dei tempi”.