Sciopero 24 novembre aerei e treni: compagnie aderenti e come richiedere rimborso

Sciopero 24 novembre coinvolge le compagnia dei voli e dei treni soprattutto in determinate fasce orarie. L’agitazione mette in difficoltà tanti pendolari e viaggiatori.

Sciopero 24 novembre aerei e treni: compagnie aderenti

Venerdì 24 novembre è in corso lo sciopero voluto dalle sigle sindacali Flai, Usb, Ost Usb, Cub e coinvolge i lavoratori delle imprese dei servizi aeroportuali di handling, il personale dipendente delle aziende di trasporto aereo del settore handlers, i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti.

Sono garantiti i voli “schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti” così come “l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall’inizio dello sciopero stesso”. Per i Treni la fascia oraria dello stop va dalle ore 9 alle 17 ed in particolare ad essere al centro dell’agitazione ci sono i treni Intercity.

Come richiedere rimborso

Ita Airways avvisa i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione Info Voli, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto. Inoltre, viene fatto sapere che si può cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 29 novembre. Mentre per i treni si possono trovare “maggiori informazioni sui servizi minimi garantiti in caso di sciopero sono disponibili sui canali digitali di Trenitalia e presso il personale di assistenza clienti o le biglietterie”.