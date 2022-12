Cenone da Cracco il 31 dicembre: il menù e quali sono i prezzi da capogiro

Cenone da Cracco il 31 dicembre a Milano: è polemica per i prezzi alti proposti dallo chef per il suo ristorante a Capodanno.

Cenone da Cracco il 31 dicembre: menù già deciso così come i prezzi stellati come i piatti dello chef. A Milano il suo ristorante propone prelibatezze ma allo stesso tempo i costi sono fuori la portat di molti. Per alcuni potrebbe sembrare anche troppo esagerato per ciò che propone a prezzi per niente convenienti.

Cenone da Cracco il 31 dicembre

Il famoso chef Carlo Cracco ha già fatto sapere quale sarà il menù del cenone di Capodanno.

La location del suo ristorante è situata in Galleria Vittorio Emanuele di Milano. Pietanze sicuramente deliziose ed invitanti ma ciò che spaventa molti sono i prezzi che propone lo chef stellato.

Il menù e quali sono i prezzi da capogiro

Il menù di capodanno nel ristorante in galleria di Carlo Cracco costerà 450 euro a persona, vini e bevande escluse. Qualora si voglia aggiungere un abbinamento di vini al calice, il costo per persona lievita a 650 euro. Ecco il menù nel dettaglio:

Aperitivo di Benvenuto & calice di Champagne

Insalata russa caramellata al Tartufo Bianco

Code di scampi e salsa rosa in gelatina di crodino, sedano e capperi

Zucca, papaya e curcuma

Trancio di storione fondente, mandorle, aringa e caviale

Uovo soffice, Tartufo nero e consommé ristretto

Cappone, castagne e crema di rafano

Veneziana, crema al marsala e gelato alle spezie

Piccola pasticceria

