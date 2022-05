Ondata di caldo 21-22 maggio, arriva Hannibal: 35°/36° nel weekend

L’Italia è pronta a ricevere un’ondata di caldo che ufficialmente inaugurerà “il famoso cambio dell’armadio” in favore di abiti particolarmente leggeri. Nel weekend del 21-22 maggio, infatti, sono previsti anche picchi di 35/36 gradi.

Ondata di caldo, arriva Hannibal: nel weekend 35°/36°

L’Italia è pronta a ricevere un’ondata di gran caldo che avrà il suo apice nel weekend e durerà almeno fino a lunedì, con temperature che raggiungeranno i 35-36 gradi.

L’anticiclone Hannibal per Antonio Sanò, direttore e fondatore de iLMeteo.it, “ha fatto già registrare diversi record, tra cui la notte di maggio più calda a Bolzano dal 1956, con valori minimi di 21 gradi, tipici delle notti tropicali. C’è la possibilità di infrangere altri primati di maggio: potremo superare i valori massimi registrati nella storia in questo mese, soprattutto su alcune zone del Nord-Ovest e in Sardegna.

Al momento i record sono intorno ai 33-34°C, localmente i valori previsti saranno proprio vicino a questi numeri”

Le temperature del weekend

Per quanto riguarda le temperature del weekend, al Nord ci si aspettano picchi di caldo particolarmente elevati sia sabato che domenica, che però non risparmieranno anche il centro-sud. A seguito dell’anticiclone Hannibal, soprattutto nella giornata di domenica 22 maggio, è previsto un caldo eccezionale e tanto sole da Nord a Sud.