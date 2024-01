In punta di piedi di Enrico Nigiotti: testo, significato e video della canzone

In punta di piedi è il titolo del nuovo singolo lanciato il 10 gennaio dal cantante Enrico Nigiotti. Un nuovo testo potente che il cantautore regala a tutti quelli che lo seguono.

In punta di piedi di Enrico Nigiotti: testo e significato

Enrico Nigiotti arriva con una nuova canzone dal titolo “In punta di piedi”. Il significato del brano è stato rivelato ed anticipato dallo stesso cantante su Instagram: “Era da tanto che non facevo uscire una canzone d’amore, ed era tanto che volevo farlo”. Dunque, si tratta di un brano d’amore tra ricordi e un pizzico di nostalgia. “Il ricordo di certi momenti e di certe persone lascia dentro un senso di nostalgia non tanto per quello è stato, quanto per quello che non potrà più essere. Le persone che abbiamo incontrato poi alla fine rimangono anche se in piccoli pezzetti, è come se restassero dentro di noi. Penso sia capitato a tutti di ascoltare una canzone che ti riporta alla mente quella persona lì…”. Ecco parte del testo del brano:

“È colpa delle canzoni

Se non mi stacco da te

Anche se in punta di piedi

Rimani dentro di me

Perché lo sai le canzoni ricordano sempre le storie sbagliate”

Il video della canzone

