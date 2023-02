Marisa Di Martino è l’ex moglie di Amadeus, non ha alcun profilo social e di lei non si sa praticamente nulla, fatta eccezione per la sua storia con Amadeus.

Marisa Di Martino, chi è l’ex moglie di Amadeus Marisa Di Martino è l’ex moglie di Amadeus, non ha alcun profilo social e di lei non si sa praticamente nulla, fatta eccezione per la sua storia con Amadeus. I due sono convolati a nozze nel 1993 e il testimone di nozze all’epoca fu Fiorello. Il matrimonio è durato quasi 14 anni e i due hanno deciso di separarsi nel 1997. La coppia non hai mai spiegato pubblicamente i motivi della fine della loro unione, e nel 1997 i due hanno avuto Alice Sebastiani, che abbiamo visto nella scorsa edizione de Il Festival di Sanremo tra il pubblico. La crisi e la separazione I problemi per la coppia sono cominciati all’inizio degli anni 2000 e successivamente la rottura, che si è insinuato che possa essere un tradimento. Nessuno dei due diretti interessati ha mai specificato cosa fosse successo, sta di fatto che successivamente Amadeus si è sposato con Giovanna, sua seconda moglie. Oggi Amadeus è assieme a Giovanna Civitillo, ma nulla sappiamo della nuova vita sentimentale dell’ex moglie di Amadeus.