Palinsesto Rai, ecco i programmi estivi a rischio cancellazione

La stagione estiva si avvicina e il palinsesto televisivo della Rai potrebbe essere rivoluzionato. Ma quali sono i programmi estivi della Rai che rischiano la cancellazione?

Rai, i programmi estivi a rischio

I palinsesti della Rai sono in continua evoluzione e alcuni show che si sono visti la scorsa estate, con l’arrivo della nuova stagione estiva, potrebbero essere cancellati. Questo perchè molti programmi andati in onda lo scorso anno, anche a livello di ascolti, non hanno portato l’audience sperato.

Dedicato di Serena Autieri

Uno dei programmi che erano stati lanciati la scorsa stagione estiva era “Dedicato” condotto da Serena Autieri, che andava in onda dal lunedì al venerdì dalle 9.55 alle 11.25. Secondo l’esperto Davide Maggio, lo show sarà eliminato dai palinsesti televisivi e la Rai si sta muovendo per cercare un format più attuale e nuovo che possa avere maggiore successo nell’orario centrale del mattino.

Uno Weekend verso la cancellazione

Altro programma che in maniera molto probabile non vedrà la luce verde della riconferma è Uno Weekend, spin off di Unomattina Estate. Lo scorso anno il programma era stato condotto nella stagione estiva da Anna Falchi e Beppe Convertini ma il successo di pubblico tanto atteso alla fine non c’è stato. Anche in questo caso, dunque, la Rai è al lavoro per trovare un’alternativa di maggiore successo per la prossima estate.