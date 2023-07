Evangelos Marinakis, chi è il magnate greco che vuole il Monza: vita privata, carriera, patrimonio

Chi è Evangelos Marinakis, magnate greco accostato all’acquisto del Monza. Già proprietario dell’Olympiakos e del Nottingham Forest, pare sia interessato ad acquisire anche il club lombardo. Cosa sappiamo di lui?

Chi è Evangelos Marinakis, vita privata e carriera del magnate accostato al Monza

Nato nel Pireo il 30 luglio 1967, Evangelos Marinakis è un imprenditore ed armatore greco, nonché proprietario di importanti squadre di calcio come l’Olympiakos e il Nottingham Forest. Secondo alcune voci di corridoio, il magnate sarebbe interessato anche all’acquisto del Monza. Laureato a Londra in International Business Administration, ha portato avanti l’attività marittima creata e gestita dal padre, ampliandola e portandola al successo. Oggi il suo Capital Maritime Group è una delle holding più importanti al mondo nel settore delle navi cargo. Marinakis è inoltre il proprietario della società Alter Ego Media, che controlla i quotidiani greci To Vima e Ta Nea, nonché il canale televisivo Mega Channel. Secondo alcune stime risalenti al 2020 il patrimonio del magnate arriva a circa 650 milioni di dollari americani.

Vita privata: moglie, figli, social

Evangelos Marinakis è sposato da diverso tempo con Athanasia Marinaki. Dalla loro unione sono nati quattro figli, che oggi hanno tutti tra i venti e i trent’anni. L’imprenditore tende a proteggere la sua famiglia dall’interesse dei media, per cui non vi sono molte informazioni sul loro conto sul web. Il suo profilo Instagram, ad oggi seguito da oltre 116mila utenti, è dedicato soprattutto alle imprese calcistiche del Nottingham Forest e del suo Olympiacos, sia in ambito calcistico che nelle sue altre sezioni in sport come la pallanuoto e la pallavolo.