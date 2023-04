Paola Di Benedetto lascia RTL 102.5, che cosa è successo? L’annuncio d’addio della conduttrice radiofonica ex concorrente del GF e dell’Isola dei Famosi: “Anni intensi, ho bisogno di prendermi una pausa”.

Paola Di Benedetto lascia RTL 102.5, che cosa è successo? I motivi dietro l’addio

Si chiude all’improvviso l’esperienza ad RTL 102.5 della conduttrice radio Paola Di Benedetto. L’ex vincitrice del Grande Fratello Vip 4 e e naufraga dell’Isola dei Famosi 13 ha annunciato il suo addio con una storia sul suo profilo Instagram, spiegando i motivi dietro la sua decisione: “Ringrazio dal profondo del mio cuore RTL 102.5 per questo viaggio insieme. Sono stati anni intensi e la radio è diventata la mia migliore amica. Ho bisogno però di prendere una pausa per dedicarmi alla mia vita e ad altri progetti. Il grazie più grande va soprattutto agli ascoltatori che ogni giorno sono stati con me. Vi voglio bene”.

La carriera in radio della conduttrice e i progetti futuri, cosa farà adesso?

Paola Di Benedetto lavorava come speaker e conduttrice in radio dal 2020, quando inizia a collaborare con Radio Zeta. Nello stesso anno comincia a lavorare in RTL 102.5, nel programma radiofonico Miseria e Nobiltà (Weekend). Negli anni successivi presenta molti eventi e programmi di successo, come Power Hits Estate 2021, Radio Zeta Future Hits Live e The Flight, al fianco di Matteo Campese e Jody Cecchetto. Non è noto ancora a quali altri progetti abbia intenzione di dedicarsi l’ex gieffina al momento. In un’intervista concessa a Forbes.it nel 2022, Paola Di Benedetto aveva confermato di avere molte ambizioni anche al di fuori del mondo radiofonico: “Posso dire di essere solo all’inizio. Ho ancora tanti sogni da realizzare ma sono soddisfatta del mio percorso fino a oggi”.