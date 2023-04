Chi era Andrea Augello, senatore di Fratelli d’Italia: biografia, malattia, carriera

Andrea Augello, senatore di Fratelli d’Italia, è morto venerdì 28 aprile, dopo una lunga malattia. Vediamo meglio chi era.

Chi era Andrea Augello

Andrea Augello, senatore di Fratelli d’Italia, è morto il 28 aprile 2023 a seguito di una lunga malattia. Ne ha dato l’annuncio nell’aula del Senato il presidente Ignazio La Russa, a cui è seguito un minuto di silenzio. Nato il 24 febbraio 1961 a Novara, aveva 62 anni e aveva iniziato la sua carriera politica da giovane, con il fratello, Tony Augello, nel Movimento sociale italiano (MSI) di cui era un esponente di spicco. Passato poi ad Alleanza Nazionale (AN) è stato anche consigliere regionale del Lazio per tre volte e nel 2000 assessore regionale al Bilancio e alle risorse comunitarie nella Giunta del Lazio presieduta da Francesco Storace. In questa veste aveva conseguito per la prima volta nella storia della Regione il risultato di impegnare e spendere tutte le risorse provenienti dai fondi strutturali europei, ottenendo il riconoscimento di una premialità di circa 40 milioni di euro per il Lazio.

L’approdo in Senato

Nel 2006, con Alleanza Nazionale, venne eletto senatore per la prima volta, poi confermato nel 2008 tra le file del Popolo della Libertà. Nel Governo di Berlusconi IV è stato sottosegretario di Stato del Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione. Nel 2013, sempre con il Popolo della Libertà, era stato rieletto in Senato e nel 2013 aveva aderito al Nuovo Centrodestra fondato da Angelino Alfano.

Alle elezioni politiche anticipate del 25 settembre 2022 viene candidato per il Senato come capolista di Fratelli d’Italia nel plurinominale Lazio 02 ottenendo nuovamente l’elezione in Senato.

Malattia

Il senatore Augello è venuto a mancare a seguito di una lunga malattia. A commentare la perdita è stata anche la moglie Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e moglie di Andrea Augello: “in cielo ti accompagnino gli angeli. Addio Andrea, rimarrai per sempre nei nostri cuori”.

Giorgia Meloni ha commentato dicendo che “ci ha lasciato Andrea Augello, senatore di Fratelli d’Italia. Un punto di riferimento per tanti, un politico estremamente capace, un uomo intelligente, determinato, divertente. Ci mancherà, e molto. Alla sua famiglia, alle sue figlie, e a tutti coloro che gli hanno voluto bene come gliene volevamo noi, condoglianze sincere”.