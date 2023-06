Marinetta Saglio chi è la fotografa e scultrice: carriera e rapporto con Raffaella Carrà

Marinetta Saglio è una fotografa e scultrice. Ha lavorato con grandi artiste e in particolare per tanti anni con Raffaella Carrà.

Marinetta Saglio è una fotografa è una scultrice. Negli anni ha lavorato con grandi artiste ma soprattutto si sottolinea il rapporto professionale e di amicizia con Raffaella Carrà. Ecco anche con chi altro ha lavorato la Saglio.

Marinetta Saglio chi è la fotografa e scultrice: carriera

Marinetta Saglio Zaccaria è una fotografa e una scultrice. Anche se è nata nel 1951 a Cesena, è cresciuta a Napoli dove ha frequentato il liceo artistico e la facoltà di architettura. Quasi per caso, dopo essersi trasferita a Roma nel 1978, spinta da Eleonora Giorgi, è diventata una fotografa iniziando a collaborare con le più importanti riviste italiane. Un’altra sua passione che poi è entrata a far parte della sua professione è la scultura. “La scultura era un mio vecchio amore, ma presa dal lavoro di fotografa non l’avevo mai coltivato – spiega sempre Marinetta – sino a quando Giuliano Gemma avendo visto delle mie opere in creta, mi spronò a continuare e a preparare una mostra, ma solo nel 2016 quando mi trasferì a Sutri, in provincia di Viterbo, decisi di seguire il consiglio di Giuliano”, ha raccontato in un’intervista.

Il rapporto con Raffaella Carrà

Ha fotografato tantissimi volti noti del mondo dello spettacolo, della musica, del cinema e della moda: Renato Zero, Massimo Ranieri, Ornella Vanoni, Giorgio Armani, Raffaella Carrà, Alessandro Gassman, Valentino e Julia Roberts (quando è venuta in Italia all’inizio della sua carriera). Soprattutto con la Carrà c’è stato non solo un rapporto professionale ma di amicizia profonda e sincera.

LEGGI ANCHE: Vasco Stolzi, chi è il truccatore: carriera e rapporto con Raffaella Carrà