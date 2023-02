Regionali Lazio, risultati: chi è il nuovo presidente?

Regionali Lazio, risultati: così come in Lombardia, schiacciante è stata la vittoria del centrodestra con il suo candidato Francesco Rocca. Anche se è stato forte l’astensionismo, i numeri sono da parte del centrodestra.

Regionali Lazio, risultati

Vittoria anche nella regione Lazio per il centrodestra con i risultati delle elezioni che mostrano una chiara situazione. Quando sono state scrutinate 5.264 sezioni su 5.306, in base ai dati forniti dal Viminale, Francesco Rocca, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione, è al 53,5%, mentre Alessio D’Amato, del centrosinistra, è al 33,64% e Donatella Bianchi, appoggiata dal Movimento 5 Stelle, è all’10,96%. Sonia Pecorilli, candidata del Pci, è allo 0,98% e Rosa Rinaldi di Unione Popolare all’0,91%. Fratelli d’Italia è primo partito nel Lazio con il 33,61% dei voti. Secondo il Pd, con il 20,25%.

“E’ una vittoria e una conferma del lavoro dei primi 100 giorni di governo, a livello di squadra. A differenza di altri, non mi appassionava il confronto interno. Mi interessava che questi primi 100 giorni di governo, ministri della Lega compresi, fossero apprezzati. Così è”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, commentando i risultati delle Regionali. “I risultati confermano il buongoverno di Lega e centrodestra in Lombardia e la richiesta di cambiamento nel Lazio. Entrambi i candidati infatti sono sopra il 50 per cento, un dato importante a livello regionale”, aggiunge.

Chi è il nuovo presidente?

Ad imporsi nella Regione Lazio come nuovo presidente è Francesco Rocca, avvocato penalista, 57 anni, ex presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

Il primo incarico, affidato dal presidente della Regione Lazio di allora, Francesco Storace, nel 2003 come Commissario straordinario dell’ospedale Sant’Andrea di Roma e poi, fino al 2007, direttore generale dello stesso nosocomio. Nel 2007 viene nominato capo del dipartimento delle operazioni di emergenza della Croce rossa italiana. Dopo altri incarichi dal 2007 al 2010, è componente del consiglio d’indirizzo dell’Istituto nazionale per le Malattie infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma. Nel 2008, in parallelo con altri incarichi in ospedali italiani, viene scelto per guidare la Croce rossa italiana nella fase commissariale e di riforma. Nel gennaio del 2013 viene eletto presidente nazionale della Cri, incarico rinnovato nel 2020. A novembre del 2017, l’Assemblea generale della Federazione internazionale di Croce rossa e Mezzaluna rossa lo elegge presidente.

LEGGI ANCHE: Regionali Lombardia, risultati: chi è il nuovo presidente?