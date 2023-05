Padre Georg, chi è oggi l’arcivescovo tedesco ex segretario di Papa Ratzinger

Chi è oggi Padre Georg, arcivescovo tedesco ed ex segretario di Papa Ratzinger. Prefetto della Casa Pontificia dal 2012, è ancora una figura importante per il Vaticano.

Chi è oggi Padre Georg, arcivescovo tedesco ed ex segretario di Papa Ratzinger. Tra i più stretti collaboratori dell’ex Pontefice scomparso nel 2022, Georg Gaenswein è anche un teologo molto rispettato. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è oggi Padre Georg, vita privata e carriera dell’arcivescovo tedesco

Nato a Riedern am Wald il 30 luglio 1956, Padre Georg Gaenswein ha 66 anni ed è un arcivescovo cattolico tedesco, Prefetto della Casa Pontificia dal 2012 ed ex segretario di Papa Benedetto XVI. Completa la sua formazione all’Università di Friburgo, dove studia Filologia e Teologia. Nel 1982 viene ordinato diacono da Oskar Saier, all’epoca arcivescovo metropolita di Friburgo in Brisgovia. Due anni dopo Saier lo ordina presbitero.

In parallelo ai suoi doveri di cappellano, Padre Georg continua a studiare diritto canonico a Monaco di Baviera, ottenendo un dottorato nel 1993. Negli anni Novanta ricopre diversi ruoli per la Chiesa Cattolica: lavora ad esempio come segretario personale di Saier, vicario della Cattedrale di Friburgo e insegna inoltre diritto canonico alla Pontificia Università della Santa Croce di Roma. Negli anni diventa un teologo molto rispettato e firma cinque libri e diverse pubblicazioni di carattere religioso.

Vicinissimo a Joseph Ratzinger, il Pontefice lo chiama al suo fianco come suo segretario personale durante il suo papato. Ricopre questa posizione dal 2003 al 2013, anno della fine del suo pontificato, e diventa un volto molto noto in Italia. Il bell’aspetto di Padre Georg gli vale infatti il nomignolo George Clooney del Vaticano. L’arcivescovo mostrò di non gradire molto l’attenzione mediatica e le frecciate della satira televisiva, in particolare la sua imitazione da parte di Fiorello e quella di Papa Benedetto XVI da parte di Maurizio Crozza.

Anche dopo la rinuncia di Papa Ratzinger, Padre Georg è rimasto una figura importante per il Vaticano, sia come Prefetto della Casa Pontificia che come confidente di Papa Francesco. In una recente intervista concessa a Repubblica, l’arcivescovo ha parlato delle difficoltà vissute nel servire due Papi: “All’inizio, lo devo ammettere, è stato piuttosto faticoso, ma poi mi sono abituato a stare accanto a due grandi personalità, servendo loro e, di conseguenza, anche la Chiesa”.

Vita privata, la famiglia dell’arcivescovo

Padre Georg è il primo di cinque figli: ha infatti due fratelli e due sorelle più piccoli. I suoi genitori sono Albert e Gertrud Gaenswein. Suo padre è un fabbro, ultimo di una famiglia che lavora alla forgia da ben sette generazioni, mentre sua madre fa la casalinga.