Paco Rabanne, chi era lo stilista spagnolo

Paco Rabenne era un famoso stilista spagnolo, considerato un innovatore da molti punti di vista, venuto a mancare all’età di 88 anni. Chi era Paco Rabanne?

Chi era Paco Rabanne

Paco Rabanne, morto in Francia a 88 anni, era uno stilista spagnolo nato a Francisco Rabaneda Cervo a Pasajes, nei Paesi Baschi. In Francia arrivò dopo lo scoppio della guerra civile spagnola e lì studiò architettura. Questa sua formazione, dedicata allo studio delle forme e della materia era ben visibile anche quando lavorò come designer di gioielli per Givenchy, Dior e Balenciaga. Coco Chanel lo definì “il metallurgico della moda” e viene anche ricordato per essere stato il primo stilista in assoluto ad usare la musica nelle sue sfilate.

Si è sempre distinto per essere un innovatore, infatti usava per i suoi modelli materiali insoliti come metallo, carta e plastica.

La nascita della casa di moda

La sua casa di moda con il suo nome nacque nel 1966. Il suo marchio entrò a far parte del gruppo spagnolo Puig nel 1986 e diede un grande contributo alla moda del periodo. Nel 1999 il ritiro dalla moda, e realizzazione delle sue collezioni fu affidata a creativi come Rosemary Rodriguez nel 2000, Patrick Robinson nel 2005, Julien Dossena nel 2013.