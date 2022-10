WhatsApp down, l’app di messaggistica non funziona: ecco cosa sta succedendo

WhatsApp down: l'app famosa di messaggistica è ormai offline da circa un'oretta e non si riescono ad inviare e ricevere messaggi.

WhatsApp down: la famosa applicazione di messaggistica, di proprietà di Meta, è fuori uso ed offline da ormai un’oretta. Già nelle scorse ore c’erano state alcune segnalazioni di malfunzionamento ma in seguito è diventato un disservizio diffuso.

WhatsApp down, l’app di messaggistica non funziona

Dalle ore 9 circa della mattina di martedì 25 ottobre, l’app di messagistica WhatsApp non funziona. All’inizio erano solo i gruppi ad essere offline poi anche nelle chat singole è stato impossibile inviare e ricevere messaggi.

Ancora non ci sono conferme ufficiali da parte di WhatsApp, ma sembra comunque che il problema non abbia colpito solo l’Italia e l’Europa ma buona parte del mondo. Anche la versione desktop è chiaramente offline.

Ecco cosa sta succedendo

Si moltiplicano le segnalazioni su Downdetector, portale che raccoglie le segnalazioni sul malfunzionamento di app e siti in Italia. Al momento il servizio di messagistica è ancora offline ma non si conoscono ancora le cause né sono arrivati commenti ufficiali da Meta, proprietaria dell’applicazione.

Downdetector segnala un incidente solo quando il numero di segnalazioni di problemi è significativamente superiore al volume tipico per quell’ora del giorno. In questo caso, alle ore 9 le segnalazioni sono state tantissime.

