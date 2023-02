Balloon Dog di Jeff Koons distrutto, la scultura valeva oltre 40mila dollari

Distrutto uno dei Balloon Dog di Jeff Koons, la scultura aveva un valore superiore ai 40mila dollari. Una visitatrice l’ha fatto cadere mentre lo picchiettava per capire se fosse un palloncino: “Non posso credere che qualcuno possa averlo rovesciato”.

Distrutto un Balloon Dog di Jeff Koons da oltre 40mila dollari

Nel corso di un’anteprima privata all’Art Wynwood di Miami una visitatrice ha distrutto per sbaglio un’opera di Jeff Koons. La donna ha fatto cadere uno dei famosi Balloon Dogs dello scultore americano, un’opera in vetro dal valore di circa 42mila dollari. In molti tra i presenti sono rimasti allibiti dall’accaduto, convinti che si trattasse solo di una performance artistica: “Non posso credere che qualcuno possa averlo rovesciato”. La visitatrice ha dichiarato che stava cercando di capire se si trattasse davvero di un palloncino. “Ho visto che questa donna era lì e picchiettava sulla scultura” -ha spiegato il collezionista Stephen Gamson a Fox News– “È caduta e si è rotta in mille pezzi”.

Scultura in mille pezzi, i danni saranno coperti dall’assicurazione

L’opera era stata sponsorizzata da Bénédicte Caluch, consulente artistico di Bel-Air Fine Art. Intervistato dal quotidiano americano Miami Herald, Caluch ha dichiarato che si è trattato di un incidente involontario e che sarà l’assicurazione a coprire i danni. Jeff Koons non era presente alla mostra al momento dell’accaduto. Le sue opere, spesso ispirate a oggetti di uso quotidiano, sono molto ricercate nell’ambiente: alcune di esse sono state vendute all’asta per cifre assurde, anche per 91 milioni di dollari.