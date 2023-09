Osimhen, il video pubblicato dal Napoli che deride il calciatore: le immagini

Osimhen, il video pubblicato e poi cancellato dal Napoli in cui il calciatore viene deriso. Uno scivolone da parte di chi gestisce gli account social del club campano perché è sollevato polemiche ma soprattutto ha fatto infuriare calciatore e il suo agente che ha fatto sapere di muoversi per le vie legali.

Osimhen, il video pubblicato dal Napoli che deride il calciatore

Prima in campo e poi fuori dal terreno di gioco: tra Osimhen e il Napoli sembra essere arriva una pesante rottura. Tutto è partito con un video postato dal Napoli su Tik Tok e poi rimosso in cui il giocatore si ritiene preso in giro per il rigore sbagliato nell’ultima giornata di campionato. Le prime scintille sotto gli occhi di tutti si sono viste in campo contro il Bologna al momento della sostituzione. In questo caso nel mirino del calciatore era finito l’allenatore francese Garcia. Poi, nelle scorse ore sono spuntate delle immagine sull’account social di Tik Tok del club campano in cui il calciatore nigeriano veniva preso in giro chiaramente.

Le immagini

I filmati anche se sono stati cancellati dal Napoli, sono stati lo stesso salvati e ricondivisi sui social da molti utenti e pagine. Così in queste ore si sono accese polemiche e dibattiti tra i tifosi e critica napoletana che già aveva preso di mira allenatore e alcuni calciatore per lo scarso impegno sul campo.