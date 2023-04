Osimhen via da Napoli ed ecco chi al suo posto: l’avvocato Grassani parla sul caso dell’acquisto del nigeriano

Osimhen sembra essere destinato a lasciare il Napoli a fine stagione. Il calciatore nigeriano ha tante offerte da squadre europee che lottano per la conquista di Champions League. Intanto, si torna a parlare del suo acquisto dal Lille.

Osimhen via da Napoli ed ecco chi al suo posto

Osimhen e il Napoli: le strade sembrano doversi dividere a fine stagione. Le offerte per il nigeriano non mancano così si pensa al suo sostituto. L’ultimo nome è quello di Abraham della Roma. Ma non solo. Sul taccuino di Giuntoli ci sono anche Rasmus Hojlund (20 anni appena) che ha subito dimostrato di avere qualità e ora sui monitor ci è finito anche Victor Boniface (23) dell’Union Saint-Gilloise, 20 gol all’attivo con il club belga.

L’avvocato Grassani parla sul caso dell’acquisto del nigeriano

Mattia Grassani, avvocato della SSC Napoli, è intervenuto per parlare del caso-Osimhen ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Nei due gradi di giudizio attivati dalla Procura Federale, perché il Napoli fu deferito dinanzi alla Giustizia Sportiva per l’operazione-Osimhen nel mese di marzo, fu prosciolto e venne anche confermato il proscioglimento dopo l’impugnazione della Corte Federale d’Appello. C’è il procedimento penale parallelo e in quel giudizio ordinario la SSC Napoli e i suoi dirigenti è già sceso il sipario del giudicato perché i fatti sono già stati valutati. La posizione la conosco e fu molto schematica: un giocatore dal Lille al Napoli e quattro giocatori dal Napoli al Lille più un grosso passaggio di soldi non può essere una operazione fuori parametro”.

LEGGI ANCHE: Giornata Mondiale della Terra 2023: perché si festeggia il 22 aprile, tema e l’appello lanciato