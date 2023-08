Emilia-Romagna, strada bloccata a Fontanelice dopo l’alluvione: la denuncia e l’appello degli abitanti

Emilia-Romagna, strada bloccata a Fontanelice: continuano i disagi di alcuni cittadini che hanno pubblicato un video sui social che sta diventando virale proprio in queste ore. Intanto, è arrivata la risposta di Stefano Bonaccini.

Emilia-Romagna, strada bloccata a Fontanelice dopo l’alluvione

Si continua a discutere dei danni dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna nelle scorse settimane. Ormai è calato il silenzio sia politico sia mediatico perché non fa più notizia. Tuttavia, ci sono ancora problemi che non hanno trovato risoluzione. Ad esempio la strada Sp33 di Fontanelice è ancora bloccata creando disagi ai cittadini e ai commercianti. “Insieme alla Città metropolitana di Bologna e alla struttura commissariale del generale Figliuolo – ha precisato il governatore emiliano Stefano Bonaccini – siamo al lavoro per ripristinarla il più velocemente possibile, aprendo il cantiere non appena le risorse stanziate saranno nella disponibilità dei territori”.

La denuncia e l’appello degli abitanti

“Purtroppo a tre mesi dalle forti piogge e alluvioni che hanno colpito l’Appennino la situazione è ancora questa. La strada è bloccata”: è l‘appello ma anche la denuncia fatti da alcuni abitanti e commercianti di Fontanelice. Il video da qualche ora è diventato virale, quasi una catena che sta girando sui social ma anche nelle chat di Whatsapp in tutta Italia.

