Osimhen, infortunio: quanto dovrà stare fuori il calciatore del Napoli. Le parole di De Laurentiis

Osimhen, infortunio: l'attaccante nigeriano dovrà fermarsi per forza di cose per qualche giorno. Ecco i tempi di recupero.

Osimhen, infortunio non da poco: dovrà stare fermo per qualche giorno. Sicuramente salterà la sfida in Campionato contro il Milan domenica 2 aprile. Sul tema è intervenuto anche il presidente Aurelio De Laurentiis che è stato molto ottimista.