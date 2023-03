Oroscopo Branko settimanale 13-19 marzo, previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 13 al 19 marzo per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in queste ultime settimane di marzo? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale dal 13 al 19 marzo, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Cosa in queste ultime settimane di marzo? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 13 al 19 marzo.

LEGGI ANCHE: Oroscopo Branko Marzo 2023: previsioni segno per segno

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 13-19 marzo

Tempo di cambiare aria per i nati nell’Ariete. Con la fine dell’inverno il cielo è ancora dalla vostra parte, ma sentite il bisogno di sfuggire alla quotidianità. Non rimuginate troppo sugli eventi passati, cercate di imparare da quanto accaduto per poi andare avanti verso nuovi progetti. Portate un po’ di brio nella vostra vita accogliendo novità e esperienze inedite.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 13-19 marzo

La passione travolge i nati nel Toro. Venere accende i vostri bollori e vi riporta alla ricerca dell’amore. Con l’avvicinarsi della primavera, potreste cominciare ad avere un po’ più di fortuna. Chi è single potrebbe finalmente incontrare qualche persona nuova molto compatibile. Sta a voi giocarvi al meglio le vostre carte.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 13-19 marzo

Con Venere in Toro, i nati nei Gemelli sono infaticabili, in costante corsa, ma indecisi. Cercate sia l’amore che il successo ma faticate a dare una priorità ai vostri desideri. Qualunque strada decidiate di seguire, non ha senso starsene zitti per paura di avere problemi. Mettete in chiaro la vostra posizione una volta per tutte e poi ripartite più forti che mai.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 13-19 marzo

Tanti impegni e incarichi importanti sulle spalle dei nati nel Cancro in questi giorni. Dovrete gestire situazioni molto complicate nei prossimi giorni che richiederanno tutta la vostra attenzione. Ben poco tempo per gli svaghi e per l’amore, rischiate di deludere qualcuno. Occhio alla stanchezza accumulata, i colpi di sonno potrebbero arrivare al momento meno opportuno.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 13-19 marzo

I nati nel Leone dovranno concedersi una giornata per loro stessi. Dopo così tante fatiche, non è un male ritagliarsi un po’ di spazio o un weekend per ritrovarsi e godersi i frutti del proprio lavoro. È un ottimo momento per riaccendere l’amore con il proprio partner o, per chi è solo, andare a caccia di una nuova storia romantica.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 13-19 marzo

Giorni da dedicare alla famiglia per i nati nella Vergine. Finalmente si allenta un po’ la pressione sul lavoro, dandovi più tempo libero da usare per voi e per chi amate. Dovrete trovare le risposte definitive a domande rimaste in sospeso da fin troppo tempo, non avrete più occasione di rimandare. Siete una persona molto diversa rispetto al passato, fidatevi della maturità acquisita in questi anni.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 13-19 marzo

La Luna osserva e riscalda i nati nella Bilancia nei prossimi giorni. Vi sentite più calorosi e generosi, un’atmosfera accogliente che anticipa l’arrivo della primavera. In amore tante potenziali avventure intriganti in arrivo, chissà che non si trasformino in qualcosa di più serio. Occhio al lavoro, alcune collaborazioni potrebbero poco proficue, molto meno di quanto avreste sperato.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 13-19 marzo

Provocazioni costanti nella vita dei nati nello Scorpione. La fortuna vi accompagna sia in amore che sul lavoro, tantissime le tentazioni sia per avventure passionali che per possibili offerte professionali. Sta a voi valutarle una per una, ogni scelta ha il suo pero e le sue conseguenze. Avete le carte in regola per giocarvela in ogni campo, basta sapere a cosa andate incontro.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 13-19 marzo

Problemi pratici nella vita dei nati nel Sagittario in questi ultimi giorni di marzo. Con il supporto di Giove e l’influenza positiva di Venere in Leone, siete stimolati a mettervi sotto e a lavorare per risolvere alcune questioni legali e patrimoniali. Sarà una faticaccia, ma ne varrà la pena, se ignorerete ricordi e nostalgie mendaci. Siate corretti ma coerenti con voi stessi.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 13-19 marzo

Per i nati nel Capricorno è arrivato il momento di andare avanti. Siete troppo legati ad errori e rimorsi che ormai non fanno altro che tenervi ancorati sul posto. Voltar pagina è l’unico modo di progredire e di diventare persone migliori. Avrete moltissime cose arretrate da gestire, ma ne uscirete più forti e più maturi di prima.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 13-19 marzo

Amicizie e affetti spazzano via l’ansia dei nati nell’Acquario. Avete fatto passi avanti, ma a maggior ragione avete paura di essere trascinati di nuovo indietro. Non cercate di affrontare da soli i vostri fantasmi, apritevi con chi vi sta a cuore e cercate il loro supporto. Saranno pronti ad accogliervi e ad aiutarvi a proseguire nel vostro percorso.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 13-19 marzo

Si apre un periodo di crescita per i nati nei Pesci. Sul vostro cammino ci sono tante nuove lotte da affrontare ma anche molti ostacoli ben conosciuti contro i quali avete già sbattuto la testa più volte. È il momento di riaffermare i vostri progressi, dimostrando a voi stessi e a chi vi circonda che siete ormai una persona più forte e determinata.