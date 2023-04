Sinner è in finale ATP di Miami: sconfitto Alcaraz. Chi è il prossimo avversario e dove si può vedere il match

Sinner è in finale del torneo ATP di Miami: il tennista italiano ha battuto lo spagnolo Alcaraz e vola così verso il match finale del torneo internazionale di tennis. Una grande passo avanti per l’italiano sia nella competizione sia nella sua carriera. Sarà la quarta finale per un italiano in un Masters 1000: il primo fu Fognini (Montecarlo 2019), poi Berrettini (Madrid 2021) e la due volte proprio di Sinner a Miami.

Sinner è in finale ATP di Miami: sconfitto Alcaraz "Sono felicissimo, è stata una partita incredibile", le prime parole di Jannik Sinner dopo la vittoria su Alcaraz. Il tennista italiano ha raggiunto un traguardo strepitoso non solo nel torneo m anche nella sua carriera. Ha battuto Alcaraz 7-6, 4-6, 2-6 dopo una partita stellare e vola alla finale del Masters 1000 di Miami. Se dovesse vincere la partita finale diventerebbe il nuovo numero 6 al mondo, perché sorpasserebbe in classifica Andrey Rublev, Felix Auger-Aliassime e Holger Rune. Chi è il prossimo avversario e dove si può vedere il match Ora manca l'ultimo step: la finale contro il russo Daniil Medvedev. "Cercherò di dare il mio meglio nella finale contro Medvedev". La finale Sinner-Medvedev è in programma domenica alle 19 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su Now.