Ambra Angiolini, chi è il fidanzato Andrea Bosca

Chi è il nuovo fidanzato di Ambra Angiolini, Andrea Bosca? L’attore vive a Roma e si divide tra cinema, teatro e tv.

Andrea Bosca è un attore e regista nato a Canelli, in Piemonte, nel 1980, attualmente noto per essere il nuovo fidanzato di Ambra Angiolini a seguito della fine della storia d’amore con Massimiliano Allegri. Andrea Bosca, che l’attrice avrebbe conosciuto su un set, quando aveva 23 anni, si è diplomato presso la Scuola del Teatro Stabile di Torino.

Insieme ad altri artisti italiani ha fondato nel 2017 la ONLUS #EVERYCHILDISMYCHILD che si occupa di garantire futuro e istruzione ai bambini che vivono in condizioni difficili a causa di guerre, calamità, povertà, emarginazione e malattia.

Vita privata

Andrea Bosca attualmente è fidanzato con Ambra Angiolini ma è stato anche fidanzato con un’altra attrice: Valeria Bilello.

Film

Al cinema ha partecipato a tanti film di successo, da “Si può fare” (con Claudio Bisio) a “Magnifica Presenza” di Ferzan Ozpetek. In tv ha fatto parte del cast di molte fiction amatissime come “Màkari“, “Made in Italy” e “I Medici” e nel docufilm Romanzo Radicale, ha interpretato Marco Pannella. Per recitare questa parte ha deciso di dimagrire per più di 10 kg.