Mosca: “Via diplomatici italiani dalla Russia”. La risposta all’annuncio di Di Maio

Ultim’ora dal conflitto tra Russia e Ucraina. Mosca annuncia: “Espelleremo diplomatici italiani dal nostro Paese”. Una reazione che arriva dopo la decisione di Roma di espellere 30 diplomatici russi dall’Italia. Un gesto che “Mosca non lascerà senza risposta”. Lo detto il portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, dopo l’annuncio dell’espulsione, da parte del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, per motivi di sicurezza nazionale. “La Russia darà una risposta pertinente”, ha detto Zakharova, come riporta Interfax.