Chi è Edoardo Franco, il vincitore di Masterchef 12

Un’altra edizione del seguitissimo talent show culinario si è conclusa e ha portato alla vittoria uno dei concorrenti più eclettici di questa stagione, Edoardo Franco, vincitore della 12° edizione. Andiamo a scoprire chi è il nuovo chef emergente, partito come rider e giunto ai fornelli dell’alta cucina.

La vittoria in finale – in data 2 Marzo 2023 – lo ha portato ad avere la meglio sui due avversari.

Edoardo Franco, chi è il nuovo Masterchef italiano

Masterchef Italia regala sempre grandi emozioni e, anche in questa occasione, non ha deluso. A vincere la dodicesima edizione è stato Edoardo Franco, concorrente sempre allegro ed esplosivo che nasconde, però, un passato molto duro. Il 26enne si è presentato al talent show come disoccupato, quasi per scelta. Sì, perché Edoardo Franco lavorava all’estero (Germani e Svezia) come rider per un’azienda di delivery, prima di scegliere di investire nel suo futuro.

Si è dunque licenziato ed è tornato in Italia, pronto a fare della propria vita “un’opera d’arte”. Ha dunque inseguito il suo sogno, quello che lo vede dentro ad una cucina a spadellare tra fiamme alte e fornelli infuocati. Il concorrente, step dopo step, è arrivato in finale, giocandosi il titolo contro Thi Hue Dihn (chiamata solo Hue) e Antonio Gargiulo (soprannominato Bubu), vincendo sugli altri due finalisti. Ad un soffio dal podio Mattia Tagetto. Prove che li hanno messi a dura prova dal 15 Dicembre 2022 al 2 Marzo 2023.

Nato a Varese, il giovane Edoardo ha girato un po’ l’Europa e con i suoi piatti ha osato anche girare il mondo. Adesso, con il successo di Masterchef 12 – trasmesso da Sky – ha vinto 100.000 euro in gettoni d’oro. In più ha il diritto di scrivere e pubblicare il suo primo libro di ricette con la casa editrice Baldini+Castoldi. In aggiunta potrà accedere al rinomato corso di alta formazione tenuto dalla Scuola internazionale di cucina italiana (Alma) e potrà prendere parte al Workshop di Masterchef Academy.

Tante occasioni e molte porte che si aprano per chi, in passato, ha avuto il coraggio di rischiare e vivere il proprio sogno. Edoardo Franco è l’esempio di chi ce la fa con le proprie forze.

