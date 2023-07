Oroscopo Paolo Fox Agosto 2023, previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta nelle prossime settimane? Ecco l'oroscopo di Paolo Fox per Agosto 2023. Tutte le previsioni, segno per segno.

Ecco le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per Agosto 2023. Cosa ci riserva il futuro in questi caldi giorni d’estate? Diamo uno sguardo al futuro con la lettura delle stelle segno per segno dell’amato astrologo televisivo.

Oroscopo Paolo Fox Agosto 2023, le previsioni segno per segno

L’estate riscalda i cuori degli appassionati di astrologia che guardano avanti, osservando gli astri in cerca di lumi sul futuro nelle prossime settimane. Ecco le previsioni dell’Oroscopo per il mese di Agosto 2023 secondo l’amato astrologo della tv Paolo Fox. Cosa ci aspetta il mese prossimo secondo il suo ultimo libro? Scopriamo insieme tutte le previsioni, segno per segno.

Ariete, le previsioni di Paolo Fox per Agosto 2023

Un futuro raggiante accende l’estate dei nati nell’Ariete. Il vostro carattere indomito ha fatto colpo, sia in ambito lavorativo che nel privato. Gli astri vi donano una carica di energia ed entusiasmo, sfruttatela per vivere al meglio queste calde settimane di agosto, tra avventure e nuove esperienze. Investite su voi stessi, non c’è un obiettivo irraggiungibile per chi ha fiducia nei propri mezzi.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Toro, le previsioni di Paolo Fox per Agosto 2023

La fortuna sorride ai nati nel Toro. Siete spesso al posto giusto al momento giusto per sfruttare gli imprevisti a vostro vantaggio. L’estate vi porta bene, non sottovalutate il vostro istinto: l’intuizione giusta potrebbe darvi grosse soddisfazioni. Attenti però a non esagerare. La presunzione porta a passi falsi evitabili, rischiate che vi sfugga tutto dalle mani.

Gemelli, le previsioni di Paolo Fox per Agosto 2023

Avventura e azzardi nel futuro dei nati nei Gemelli. Vi siete stancati di prendere sempre la strada più lunga e sicura. L’unico modo per scuotere un po’ la situazione è prendersi qualche rischio in più. Stravolgere un po’ lo status quo potrebbe aiutarvi a sbloccare questo stallo che vi attanaglia da troppo tempo. Non abbiate paura di divertirvi e di dare sfogo alla vostra creatività.

Cancro, le previsioni di Paolo Fox per Agosto 2023

I nati nel Cancro sono incastrati in un circolo vizioso. È da folli aspettarsi che fare sempre le stesse cose porti a risultati diversi. Prendetevi del tempo per valutare al meglio la vostra prossima mossa: è davvero questo che volete dalla vostra vita? Qualunque decisione prendiate, preparatevi a rimboccarvi le maniche. Se volete rialzarvi e cambiare le cose ci sarà molto lavoro da fare.

Leone, le previsioni di Paolo Fox per Agosto 2023

Un’ondata di entusiasmo e fame di novità travolge l’agosto dei nati nel Leone. Siete carichi e pronti a tutto, ma la vostra quotidianità vi sta stretta. Avete voglia di mettervi alla prova e tentare strade nuove, più esotiche e intriganti. Sia in amore che sul lavoro sentite il desiderio di spaziare, di cambiare le carte in tavola. Lasciatevi il gregge alle spalle e vestite i panni del lupo, anche solo per vedere cosa si prova.

Vergine, le previsioni di Paolo Fox per Agosto 2023

Scricchiolii e dubbi sul cammino dei nati nella Vergine. Troppi colpi di testa e battibecchi nelle prossime settimane, sia in ambito lavorativo che amoroso. Il vostro carattere forte vi aiuta a tenere le redini della vostra vita anche in periodi incerti come questo, ma vi spinge spesso a scontrarvi con chi avete incontro. Un minimo di flessibilità in più potrebbe rendervi la vita più facile.

Bilancia, le previsioni di Paolo Fox per Agosto 2023

Periodo di rinascita per i nati nella Bilancia. Dopo settimane di grande impegno, vedrete finalmente i risultati dei vostri sforzi, sia in ufficio che in privato. In molti han notato le vostre doti e sono pronti ad offrirvi incarichi di maggiore responsabilità, se è quello che desiderate. Non sottovalutate la salute, potreste cominciare a sentire il peso della fatica.

Scorpione, le previsioni di Paolo Fox per Agosto 2023

I nati nello Scorpione si improvvisano equilibristi. Camminate da tempo sul filo del rasoio, bilanciando impegni lavorativi probanti e il vostro bisogno di sfogarvi con il mondo e inseguire i vostri obiettivi personali. Finora ha funzionato ma basta una piccola spinta nella direzione sbagliata per far andare tutto in malora. È il momento di fare un passo indietro e cambiare approccio.

Sagittario, le previsioni di Paolo Fox per Agosto 2023

Grandi opportunità in arrivo per i nati nel Sagittario. La fortuna è un po’ altalenante in questo periodo, ma compensate con il vostro fascino e la vostra capacità di adattarvi ad ogni circostanza. Con un minimo di apertura mentale riuscirete a vedere un occasione ben prima degli altri. Fate il primo passo e non ve ne pentirete, agite il prima possibile.

Capricorno, le previsioni di Paolo Fox per Agosto 2023

I nati nel Capricorno sentono il bisogno di un po’ di spensieratezza in più. Il lavoro vi attanaglia anche d’estate, si fa sempre più forte il desiderio di qualche esperienza o conoscenza che vi consenta di sfruttare al massimo il vostro intelletto. Ritagliatevi più tempo per voi stessi senza trascurare le vostre responsabilità. Provate a testare le acque con qualche piccola novità, senza rischiare troppo.

Acquario, le previsioni di Paolo Fox per Agosto 2023

I nati nell’Acquario sono in cerca di connessioni più significative. Vi sentite troppo isolati, troppo distanti da chi vi circonda nell’ultimo periodo. Cercate nuovi modi per coinvolgere le persone a cui tenete nella vostra vita, nuovi momenti di condivisione e amicizia. Non abbiate paura di lanciarvi in nuove esperienze per espandere la vostra sfera affettiva.

Pesci, le previsioni di Paolo Fox per Agosto 2023

Un fiume di estro trascina i nati nei Pesci. Siete pieni di nuove idee e bramate un’occasione per metterle in pratica. Non manca chi prova a tarparvi le ali: per molti è semplice invidia, ma per altri è genuina preoccupazione. Imparate a distinguere i vostri amici dai nemici, non tutte le critiche sono un modo per buttarvi giù. Cercate di accogliere i punti di vista altrui e di correggere il tiro.