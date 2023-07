Venerdì 7 luglio sono stati presentati i nuovi palinsesti Rai e si è parlato anche di Massimo Giletti. Ecco cosa è stato detto dell’ex conduttore di Non è L’Arena.

Palinsesti Rai, Giletti ritornerà nella tv pubblica?

Dopo la presentazione dei nuovi palinsesti Rai sono cominciate le domande dei giornalisti. A rispondere è Roberto Sergio, l’amministratore delegato della Rai dal 15 maggio 2023. Una delle domande che gli sono state poste riguarda anche Massimo Giletti, ex conduttore su La 7 del programma Non è L’arena. “Massimo Giletti? Attualmente ha un contratto con La7. Non escludo che in futuro possa essere una delle persone d’interesse per l’azienda, ma al momento non c’è nulla”.

Nei palinsesti Rai, Giletti per ora non è quindi previsto, ma un suo futuro approdo in Rai non è stato affatto escluso.

Il pensiero su Bianca Berlinguer

Su Bianca Berlinguer invece, che ha deciso di passare a Mediaset e che è stata attaccata da Vincenzo De Luca, Roberto Sergio ha detto che il suo percorso con la Rai era arrivato ad un punto di non ritrono. “Bianca l’ho incontrata sabato scorso e lei mi ha presentato i suoi disagi che aveva già da tempo. Avrebbe voluto fare una striscia quotidiana ma non era possibile farlo e modificarlo. Con dispiacere, ma con un rapporto cordiale tra me e lei, Bianca ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita”.