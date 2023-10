Gianmarco Fiory, chi è il fidanzato di Sara Croce: vita privata, carriera, calcio

Chi è Gianmarco Fiory, fidanzato di Sara Croce. Scopriamo qualche informazione in più sul calciatore che fa battere il cuore all’ex Bonas di Avanti un altro. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Gianmarco Fiory, fidanzato di Sara Croce: vita privata e carriera calcistica

Nato nella bellissima Capri nel 1990, Gianmarco Fiory ha 33 anni ed è un calciatore professionista, noto in Italia soprattutto in quanto fidanzato di Sara Croce, celebre modella ed ex Bonas di Avanti un altro, nel 2023 nel cast della 18esima edizione di Ballando con le stelle. Fiory è un portiere attualmente svincolato con molta esperienza nelle serie minori alle spalle, soprattutto in Serie C ed in Serie D. Cresciuto nelle giovanili della Juventus, in carriera ha militato in squadre come Juve Stabia, Sorrento, Casale, Savona, Gozzano, Bari, Lumezzane e Ligorna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianmarco Fiory (@gianmarcofiory26)

Vita privata e social network

Gianmarco Fiory ha una pagina Instagram seguita da quasi 12mila persone, dove è spesso apparso in compagnia della sua affascinante compagna. Il portiere utilizza la pagina anche per pubblicizzare le sue attività parallele alla sua carriera calcistica. Fiory ha infatti investito in alcuni immobili e Bed & Breakfast nella sua isola natale, pubblicizzati sui suoi profili social: Le Botteghe 59 e Domus Capri.