Neonata morta: cos’è successo e chi sono gli indagati

Neonata morta: cos’è successo

Incredibile cosa sia successo a Burgos, paesino del Sassarese: una bambina di pochi giorni è morta e pare che le cause siano riconducibili a fame e stenti. Non si hanno ancora informazioni precise ma pare che la piccola sia nata in casa e dopo pochi giorni senza mangiare, qualcuno dei familiari vedendo il corpo pelle ed ossa ha chiamato i soccorsi.

Inutile l’intervento dei soccorsi: i medici e gli infermieri, hanno fatto di tutto per salvare la piccola, che aveva appena 5 giorni di vita, ma non ci sono riusciti.

Chi sono gli indagati

Come riporta l’ANSA, il sostituto procuratore di Nuoro, Giorgio Bocciarelli, ha iscritto nel registro degli indagati la madre 28enne della piccola e i suoi familiari, i genitori e la sorella, presenti nell’abitazione dove è stato trovato il corpicino senza vita della bimba. L’ipotesi di reato al momento è abbandono di incapace.