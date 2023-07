Oroscopo settimanale Paolo Fox 17-23 luglio, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 17 al 23 luglio per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi caldi giorni di luglio? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale dal 17 al 23 luglio, le previsioni per tutti i segni

L’estate è sempre più calda, ma gli appassionati di astrologia hanno lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci aspettano in questi afosi giorni di luglio? Cosa cambierà in queste ultime settimane del mese? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 17 al 23 luglio?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 17-23 luglio

Si alza la temperatura, nel bene e nel male, per i nati nell’Ariete. Si riscaldano troppo gli animi in amore, evitate di discutere guidati dalla furia: rimandate a quando avrete sbollito. È però un periodo caldo per chi insegue un obiettivo preciso, si apriranno le giuste strade per velocizzare i vostri progressi. Occhio però agli effetti a lungo termine, meglio non accontentarsi di qualche briciola subito.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 17-23 luglio

Traballa la vita amorosa dei nati nel Toro. Qualche battibecco di troppo vi spinge a rivalutare la situazione. Ogni volta che cercate un compromesso, il vostro partner pare prendere le distanze. Che sia il momento per un cambio di rotta? Attenzione anche ai rapporti familiari, cercate di non tirare troppo la corda. Pazientate e attendete periodi migliori, quest’estataccia passerà.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 17-23 luglio

I nati nei Gemelli dovranno fare il pieno di pazienza. Sul lavoro si procede a passo lento, troppi imprevisti per pretendere progressi spediti. Anche in amore c’è troppa incertezza ed indecisione, aspettatevi una lunga attesa prima di avere una risposta concreta. Cercate di sfruttare questo periodo di stallo in modo costruttivo, non ha senso scervellarsi per situazioni che non potete controllare.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 17-23 luglio

Settimana col turbo per i nati nel Cancro. Vi sentite rigenerati e pronti ad affrontare ogni sfida. Nulla sembra in grado di minare il vostro umore, neanche i soliti impegni familiari e lavorativi, che saranno invece fonte di opportunità e soddisfazioni. Quel che vi da la carica è senz’altro l’amore, grazie al supporto degli astri riuscirete a vivere al meglio i vostri sentimenti, senza limitazioni.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 17-23 luglio

Momenti di passione in arrivo per i nati nel Leone. La settimana si aprirà con molte opportunità per avventure piccanti, ma anche per conoscere una persona potenzialmente importante. Usate questa settimana per comprendere al meglio i vostri sentimenti. Godetevi questi caldi momenti ma chiedetevi cosa desiderate davvero: è una passione passeggera o qualcosa di più serio?

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 17-23 luglio

Un senso di distacco avvolge i nati nella Vergine. La routine vi sfianca e nulla sembra in grado di scuotervi dall’apatia. L’estate sembra avere in serbo solo fastidi e sgambetti nel prossimo futuro. Cercate di cambiare un po’ le carte in tavola, forzatevi a provare cose nuove. Con il tempo potreste scoprire qualcosa in grado di accendere di nuovo un fuoco dentro di voi.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 17-23 luglio

Fatica e divertimento nel futuro dei nati nella Bilancia. Tante esperienze eccitanti nei prossimi giorni, che avranno però il loro effetto sul vostro corpo. Tenete a mente i vostri limiti e organizzatevi di conseguenza, rischiate di perdervi molto di più forzando la mano. Si riaccende anche l’amore, nonostante alcune beghe lavorative. Attenti a qualche scontro di troppo, cercate di essere più comprensivi.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 17-23 luglio

I nati nello Scorpione si sentono inarrestabili. Siete pieni di energia, dedicatela a ciò che è più importante per voi, che sia un progetto personale o una persona a cui tenete. Non fate compromessi sulle vostre priorità, impegnatevi al massimo in quello che desiderate. La generosità e la clemenza saranno vostre alleate, tendete la mano anche verso chi vi ha ferito.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 17-23 luglio

Si aprono nuove porte per i nati nel Sagittario. Avrete l’occasione di portarvi avanti e assicurarvi una posizione migliore con la giusta intraprendenza. Giocandovi le carte giuste avrete modo di guadagnarvi molto tempo libero: sfruttatelo per coltivare interessi e amicizie. Buttatevi alle spalle il passato e concentratevi sulla vostra felicità futura: non ha senso rimuginare sul latte versato.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 17-23 luglio

Attesa e impazienza in questi giorni per i nati nel Capricorno. Aspettate novità da fin troppo tempo e ne avete abbastanza. Se volete ottenere risultati è meglio prendere il toro per le corna. Agite in prima persona se volete che la situazione si evolva a vostro vantaggio. Non sottovalutate l’importanza dei vostri sentimenti, ignorate la testa per una volta e date ascolto al cuore.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 17-23 luglio

Piange il portafogli dei nati nell’Acquario. Alcune spese di troppo vi costringono a fare i salti mortali nei prossimi giorni. Resistete usando il vostro ingegno, la soluzione giusta si nasconde in luoghi inaspettati. Abbiate più fiducia nell’amore, non rinunciate a qualcuno solo per qualche capitombolo di troppo. Cercate un punto di contatto se ci tenete davvero.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 17-23 luglio

Un’aura di tristezza copre i nati nei Pesci. Sentite il bisogno di essere coccolati, ascoltati e rassicurati dalle persone che amate ma siete troppo fieri per ammetterlo. Mettete da parte l’orgoglio e condividete i vostri dubbi con chi vi circonda, non c’è nessuna vergogna nel mostrare le proprie vulnerabilità. Venere è dalla vostra parte, mostrarvi per quel che siete potrebbe rafforzare i vostri legami.