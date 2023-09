Alatri, incidente in diretta su Facebook: ci sono tre feriti di cui una bimba. Il VIDEO

Alatri, incidente terribile che si è consumato in provincia di Frosinone. Impatto frontale tra due auto con il video pubblicato sui social. Nello scontro hanno avuto la peggio una madre con i suoi due bimbi.

Alatri, incidente in diretta su Facebook

Incredibile e terribile incidente si è consumato tra un’ Audi una Nissan lungo la strada provinciale Santa Cecilia ad Alatri, in provincia di Frosinone. La notizia è arrivata direttamente dai social con il video dell’impatto pubblicato su Facebook. Questo perché chi era alla guida dell’Audi stava facendo una diretta quando si è schiantato contro la Nissan che procedeva sulla corsia opposta. Nel video si vede fino all’impatto finale e frontale tra le due autovetture.

A guidare l’Audi c’era un giovane maghrebino di 27 anni regolare in Italia: era in diretta su Facebook. Sull’incidente indagano i Carabinieri della Compagnia di Alatri ma dalle prime ricostruzioni sembra che l’uomo alla guida dell’Audi dovrà rispondere di “tentato omicidio stradale”.

Ci sono tre feriti di cui una bimba

Nello scontro sono rimasti feriti chi si trovava nella Nissan: una mamma e i suoi due figli, di 10 e 6 anni. La bambina, in serie condizioni ma non in pericolo di vita, è stata elitrasportata al Bambin Gesù. La madre e il fratello sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 al vicino Spaziani di Frosinone.

Il video e il post di Salvini

“Si riprende in diretta social correndo ad alta velocità con un’Audi, sorpasso dopo sorpasso, e va a schiantarsi frontalmente contro un auto con a bordo una mamma e due bimbi piccoli” scrive su Facebook il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, postando il video su Facebook dell’incidente ad Alatri. “Vergogna. Cadono le braccia di fronte a tanta imbecillità, inciviltà e sconsideratezza: un comportamento da criminali, che spero venga punito senza sconti. Una preghiera per la guarigione della bambina che, secondo le notizie, è ferita in modo più grave”.

