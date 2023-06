Oroscopo Luglio 2023 Paolo Fox, previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta nelle prossime settimane? Ecco l'oroscopo di Paolo Fox per Luglio 2023. Tutte le previsioni, segno per segno.

Ecco le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per Luglio 2023. Cosa ci riserva il futuro in questi caldi giorni d’estate? Diamo uno sguardo al futuro con la lettura delle stelle segno per segno dell’amato astrologo televisivo.

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2023, le previsioni segno per segno

Si avvicina l’estate e gli appassionati di astrologia guardano avanti, osservando gli astri in cerca di lumi sul futuro nelle prossime settimane. Ecco le previsioni dell’Oroscopo per il mese di Luglio 2023 secondo l’amato astrologo della tv Paolo Fox. Cosa ci aspetta il mese prossimo secondo il suo ultimo libro? Scopriamo insieme tutte le previsioni, segno per segno.

Ariete, le previsioni di Paolo Fox per Luglio 2023

Con il caldo estivo, i nati nell’Ariete si sentono più produttivi. Nonostante il sudore vi sentite più carichi che mai, pronti ad affrontare ogni sfida sul posto di lavoro. Muovetevi in modo oculato e otterrete i risultati che cercate. Venere vi ignorerà per un bel po’, vi sentite spenti e poco motivati in ambito amoroso. Nulla sembra accendere la scintilla di recente, forse è il caso di cambiare qualcosa.

Toro, le previsioni di Paolo Fox per Luglio 2023

L’estate porta concretezza nella vita dei nati nel Toro. Sia in ufficio che in privato è arrivato il momento di tirare le somme e prepararsi a progetti futuri. Cercate di valutare al meglio la vostra posizione per capire il percorso giusto da prendere. Non siate miopi, non andrete da nessuna parte con scelte avventate e poco ragionate. Lo sguardo deve essere sempre rivolto al futuro a lungo termine.

Gemelli, le previsioni di Paolo Fox per Luglio 2023

A luglio arriva un minimo di sollievo per i nati nei Gemelli. Dopo un periodo più complicato del previsto, finalmente avrete modo di respirare un po’. Approfittatene per lanciarvi in esperienze inedite e conoscere persone nuove. Espandete la vostra cerchia, scuotete un po’ la vostra routine: potreste fare delle scoperte inaspettate sul vostro cammino.

Cancro, le previsioni di Paolo Fox per Luglio 2023

Fulmini e saette nella vita amorosa dei nati nel Cancro. I battibecchi con i vostri partner sono frequenti e inevitabili, frutto di un’aura di nervosismo che aleggia costante su di voi. Cercate di essere più accomodanti se tenete alla vostra relazione: mettete da parte gli egoismi per un attimo e impegnatevi a trovare il giusto compromesso.

Leone, le previsioni di Paolo Fox per Luglio 2023

Grandi novità e nuovi incontri per i nati nel Leone. L’estate porta possibilità impreviste che potrebbero riportarvi sulla strada giusta dopo un periodo singhiozzante. Soppesate le vostre scelte con prudenza. Se un’offerta è troppo bella per essere vera c’è qualcosa sotto. Cautela anche in amore: incontrerete persone interessanti, ma cercate di comprenderle al meglio prima di scoprire le vostre carte.

Vergine, le previsioni di Paolo Fox per Luglio 2023

L’estate procede pigra per i nati nella Vergine. Sia in ambito amoroso che lavorativo sentite il bisogno di mettere tutto in stand-by. Siete stati bruciati troppe volte nelle ultime settimane, meglio scegliere con calma il prossimo passo. Il riposo vi sarà d’aiuto, usate luglio per prepararvi al meglio alla ripartenza autunnale. Non disdegnate le nuove conoscenze, ma prendetevi del tempo prima di impegnarvi.

Bilancia, le previsioni di Paolo Fox per Luglio 2023

I nati nella Bilancia sono pronti a sfondare ogni muro sul proprio cammino. Ne avete abbastanza di sentirvi bloccati da ogni lato sul lavoro, volete procedere oltre anche a costo di forzare la mano. Luglio è il mese della rivalsa, lottate con le unghie e con i denti per quel che è vostro di diritto. In amore, tuttavia, cercate di essere più calmi e flessibili: non tutto è necessariamente una competizione.

Scorpione, le previsioni di Paolo Fox per Luglio 2023

I nati nello Scorpione non hanno la testa per le relazioni in questo caldo luglio. Avete fin troppi pensieri in testa per aggiungervi complicazioni inutili e litigate evitabili, sentite il bisogno di qualcosa di semplice e senza impegno. Tutta la vostra attenzione è sui vostri progetti futuri, dovrete programmare con furbizia la vostra prossima mossa.

Sagittario, le previsioni di Paolo Fox per Luglio 2023

Il calore estivo risolleva lo spirito dei nati nel Sagittario. Questo mese vi riporta in pista, sentite di essere in grado di affrontare gli ostacoli che prima sembravano insormontabili. Sfruttare questo periodo di grande sicurezza per stabilizzare la vostra posizione, per prepararvi ad agire. Avvicinatevi quanto basta per scoccare l’ultima freccia.

Capricorno, le previsioni di Paolo Fox per Luglio 2023

Momenti di riavvicinamento per i nati nel Capricorno. Dopo tante tempeste, intravedete un po’ di sole all’orizzonte, soprattutto in ambito sentimentale. La rabbia è passata e siete in grado di osservare quanto accaduto con razionalità: siate voi a fare il primo passo avanti. Con la giusta compassione, ne uscirete più forti e solidi di prima.

Acquario, le previsioni di Paolo Fox per Luglio 2023

I nati nell’Acquario faticano ad ingranare. Avete chiuso giugno con una buona dose di ottimismo, che sarà però rapidamente consumata da una serie di contrattempi fastidiosi. Ogni strada sembra portare ad un vicolo cieco, alimentando solamente un forte senso di frustrazione. Forse state affrontando la questione nel modo sbagliato, provate ad uscire fuori dagli schemi.

Pesci, le previsioni di Paolo Fox per Luglio 2023

Grandi sorrisi sul volto dei nati nei Pesci. Il cielo è dalla vostra parte e vi supporta in ogni ambito, amore e lavoro compresi. L’influenza positiva degli astri vi dona un mese sereno e pieno di soddisfazioni, continuate ad impegnarvi e ne varrà la pena. Avrete inoltre l’opportunità di attuare un cambiamento importante nella vostra vita, sta a voi scegliere se fare un passo in più o meno.