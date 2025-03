Torna il treno storico di Trenord: undici corse a partire dal 6 aprile

Undici corse dal centro di Milano ai laghi, Novara e verso le montagne della Valassina. Questo il programma di Trenord per il treno storico nel 2025, che dopo i sold out nel 2024 in occasione dei suoi cent’anni, torna con due nuove mete: oltre i Laghi Maggiore e di Como, quest’anno il convoglio raggiungerà anche Novara e Asso. Sarà domenica 6 aprile la prima corsa del treno storico, che tornerà sui binari per riproporre ai passeggeri nuovi viaggi da trascorrere nell’atmosfera degli anni Venti, sui sedili di velluto rosso cardinale delle carrozze di prima classe, con gli interni in legno.

I viaggi con destinazione Como Lago, Novara Nord e Asso saranno saranno animati da personaggi in costume d’epoca che si esibiranno in diverse performance artistiche, teatrali e musicali, basate sulla ricostruzione storica di luoghi e personaggi del tempo. Quelli con destinazione Laveno Mombello Lago, invece, saranno arricchiti da formazioni di musicisti jazz che renderanno omaggio alla musica degli anni Venti e Trenta.

Il programma dell’iniziativa

Il treno è composto da tre carrozze di prima classe AZ 130-136-137, costruite negli anni 1924-25, dal locomotore E 600-3, realizzato da OM-CGE nel 1928, e dal locomotore E 610-04, prodotto dalla Breda-CGE nel 1949, tutti completamente restaurati. Il convoglio da aprile a novembre effettuerà 11undici corse di andata e ritorno da Milano Cadorna: sei saranno dirette a Como Lago; tre a Laveno Mombello Lago, una a Novara e una ad Asso.

Questo il programma completo

domenica 6 aprile: Milano Cadorna-Como Lago

domenica 27 aprile: Milano Cadorna-Laveno Mombello Lago

domenica 11 maggio: Milano Cadorna-Como Lago

domenica 18 maggio: Milano Cadorna-Laveno Mombello Lago

domenica 25 maggio: Milano Cadorna-Como Lago

domenica 8 giugno: Milano Cadorna-Como Lago

domenica 14 settembre: Milano Cadorna-Novara Nord

domenica 21 settembre: Milano Cadorna-Como Lago

domenica 5 ottobre: Milano Cadorna-Asso

domenica 19 ottobre: Milano Cadorna-Laveno Mombello Lago

domenica 9 novembre: Milano Cadorna-Como Lago

Il biglietto speciale dedicato all’iniziativa comprende il percorso di andata e ritorno sul treno storico, più il viaggio di andata e ritorno su treni Trenord da tutta la Lombardia a Milano o alle stazioni in cui il convoglio effettua fermata: Saronno, per le corse verso Como; Saronno e Varese Nord, per le corse verso Laveno. Non sono previste fermate intermedie per le corse verso Novara Nord e Asso. Per i ragazzi fino ai 13 anni il viaggio è gratuito.

Da martedì 1° aprile sarà possibile acquistare su trenord.it e App (sezione “Gite in treno”) il biglietto speciale per la prima corsa, fino a esaurimento posti.

La corsa Milano-Como di domenica 6 aprile

Il primo treno storico della stagione, domenica 6 aprile, partirà da Milano Cadorna alle ore 9.40 e arriverà alle ore 11.18 alla stazione di Como Lago, a pochi passi dalla riva del lago di Como. La fermata intermedia a Saronno è prevista alle 10.28, con ripartenza alle 10.35. Da Como, la corsa di rientro partirà alle ore 16.46, con fermata a Saronno alle ore 17.34 e arrivo a Milano Cadorna alle ore 18.44. Il biglietto speciale del treno storico per Como avrà un costo di 15,60 euro. Ulteriori informazioni sull’iniziativa sono disponibili sul sito trenord.it e sull’App Trenord.