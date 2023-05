Nuoro, sparatoria ferisce un poliziotto: aggressore in fuga

Prima di parlare di weekend, ci si sofferma su un fatto di cronaca avvenuto nel territorio sardo. A Nuoro c’è stata una sparatoria che ha ferito un poliziotto.

L’aggressore, ancora armato, è in fuga.

Sparatoria a Nuoro, uomo armato fugge

La giornata di Venerdì 12 Maggio si è macchiata di un caso di cronaca, avvenuto nelle ultime ore a Nuoro, città della Sardegna. Tutto è partito da un uomo che, a bordo della sua automobile, non si è fermato di fronte alla paletta di una pattuglia della polizia, la quale stava effettuando controlli nella zona periferica del comune, nei pressi dell’uscita per la statale 131. Il conducente non ha però arrestato la sua corsa alla vista dell’alt, continuando la marcia.

Questo ha portato gli agenti a inseguire il veicolo in corsa, con le volanti che cercavano di raggiungere l’auto, intercettata nei pressi di Via Brigata Sassari. L’uomo, messo alle strette, ha deciso di aprire il fuoco e cominciare una sparatoria, continuata poi dalle forze dell’ordine, trovatesi costrette a reagire. Gli agenti hanno messo fuori uso l’automobile, bucandole le ruote.

L’uomo, che ha colpito un agente durante lo scambio di proiettile, ha così proseguito a piedi, riuscendo a sparire – apparentemente – nel nulla. La guardia ha riportato una lesione superficiale e, pertanto, non mostra condizioni gravi, essendo a tutti gli effetti fuori pericolo.

Continua però la caccia all’aggressore, che non solo ha sparato ad un agente, ma non si è fermato – precedentemente – ad un controllo della polizia. Per adesso, ancora in fuga, sta riuscendo a nascondersi e di lui si sa pochissimo. Bisognerà perlustrare la zona e cercare altre informazioni, rintracciandolo magari attraverso lo stesso veicolo.

Nelle prossime ore si potrebbero avere ulteriori novità, sia sull’agente ferito che sull’uomo che ha commesso l’atto.

