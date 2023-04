Micaela, Manuela e Marta, chi sono le figlie di Massimo Boldi: carriera, vita privata, figli

Chi sono le figlie di Massimo Boldi, tutto su Micaela, Manuela e Marta. Nate dal lungo matrimonio del comico con Maria Teresa Selo, scomparsa nel 2004, si sono sempre tenute lontane dai riflettori e dal mondo dello spettacolo. Cosa sappiamo di loro?

Chi sono le figlie di Massimo Boldi: Micaela, Manuela e Marta

Massimo Boldi è padre di ben tre figlie, nate dal suo matrimonio con la sua compagna di vita, Maria Teresa Selo, oggi tutte grandi: sono Micaela, Manuela e Marta. Nate tra gli anni Settanta e Novanta, sono cresciute tutte e tre a Milano. La scomparsa della mamma nel 2004, morta a causa di un tumore al fegato, è stata un colpo durissimo sia per Boldi che per le sue figlie. Maria Teresa aveva solo 47 anni e ha lasciato un vuoto nella loro vita: “Mia moglie era il bottone che teneva unita la famiglia”. La famiglia si è unita ancora di più dopo la sua scomparsa: “Le mie figlie sono la mia ancora di salvezza”. Scopriamo qualche informazione in più sulle donne della vita del comico.

Cosa sappiamo di loro: vita privata, figli, carriera

La più grande, Micaela Boldi, è nata nel 1974 e oggi ha 49 anni. A differenza del suo celebre padre, ha sempre preferito tenersi ben lontana dalla luce dei riflettori. Per questo si sa poco o nulla della sua vita privata. Lavora come coordinatrice di stampa e le sue uniche apparizioni pubbliche sono proprio accanto al padre, in ospitate televisive. Micaela ha reso Massimo Boldi nonno nel 2002, dando alla luce il suo primo nipote, Massimo Federico.

Manuela Boldi, nata nel 1981, ha 42 anni ed è più a suo agio con le telecamere rispetto a sua sorella maggiore. Ex speaker radiofonica, è spesso apparsa in televisione e ha persino partecipato ad un reality show. Nel 2010, seppur brevemente, è stata una dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 7. È sposata ed è mamma di due figli, Vittoria Marisa, nata nel 2016, e Leonardo, nel 2019. Ha un account Instagram che ad oggi conta oltre 2mila follower.

Marta Boldi, nata nel 1990, ha 33 anni ed è la figlia più giovane di Massimo Boldi. Molto riservata anche rispetto alle sue sorelle, si sa molto poco circa la sua vita privata e lavorativa. Ha avuto molto successo negli studi: si è laureata in International School Writing all’Università Cattolica di Milano, una grande soddisfazione che ha celebrato sui suoi profili social.