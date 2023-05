Oroscopo settimanale Branko 8-14 maggio, previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dall’8 al 14 maggio per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi primi giorni di maggio? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale dall’8 al 14 maggio, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Quali novità ci aspettano in questi primi giorni di maggio? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dall’8 al 14 maggio.

LEGGI ANCHE: Oroscopo Branko Maggio 2023: previsioni segno per segno

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 8-14 maggio

I contatti giusti faranno la fortuna dei nati nell’Ariete. Non avete i mezzi al momento per avanzare da soli, dovrete cercare il supporto di qualcuno di più esperto. Potreste essere costretti a rivolgervi a persone ben lontane dai vostri ideali. Fate buon viso a cattivo gioco e cercate di tenere a freno la lingua. A volte è necessario fare qualche piccolo sacrificio per arrivare ai propri obiettivi.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 8-14 maggio

L’amore è nell’aria per i nati nel Toro. Non abbiate paura di dare libero sfogo ai vostri sentimenti, troverete chi sarà pronto a riceverli. Chi è già in coppia dovrà cercare di essere più aperto e sincero col proprio partner. Non avete nulla da temere, chi vi ama è pronto a comprendervi e ad accogliervi. Chi invece è solo da un po’, potrebbe avere fortuna nei prossimi giorni con un pizzico di audacia in più.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 8-14 maggio

I nati nei Gemelli sono in cerca di qualcuno che creda in loro. Avete tante idee, tanti progetti ma non vi sentite apprezzati da chi vi circonda. Per ogni proposta, sembra ci sia sempre qualcuno pronto a tagliarvi le gambe. Ignorate la negatività e cercate qualcuno che sia disposto ad ascoltarvi e a darvi almeno una chance. Non perdete fiducia nei vostri sogni.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 8-14 maggio

Viaggio sfiancanti in arrivo per i nati nel Cancro. Tra lavoro e necessità private verrete sballottati qua e là in un ciclo che sembra senza fine. Non avete il dono dell’ubiquità quindi, se non volete impazzire, sarete costretti a fare delle scelte. Cercate di capire quali sono le vostre priorità in questo momento ed agite di conseguenza. Solo pretendendo un po’ di equilibrio riuscirete a sfuggire a questo ciclone.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 8-14 maggio

Tempo di alleanze per i nati nel Leone. Incontri inaspettati nei prossimi giorni vi porteranno a cambiare atteggiamento verso diverse persone. Scoprirete di avere obiettivi in comune con chi finora non vi aveva colpito chissà quanto: che sia il momento di provare a collaborare? Occhio però a chi si sembra troppo viscido: potreste ritrovarvi accoltellati alle spalle.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 8-14 maggio

I nati nella Vergine sono di fronte ad un bivio. Il vostro impegno negli ultimi mesi vi metterà davanti ad un paio di intriganti opportunità. L’una, però, esclude l’altra: è arrivato il momento di fare una scelta definitiva per il vostro futuro. Guardate dentro di voi e cercate di capire cosa desiderate davvero, non potrete più tornare indietro.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 8-14 maggio

Grandi vittorie in arrivo per i nati nella Bilancia. Le tante sudate delle ultime settimane porteranno finalmente dei risultati importanti. Godetevi il frutto del vostro lavoro ritagliandovi un po’ di spazio per voi e per i vostri cari. Non è però il momento di fermarsi: per preservare quanto avete ottenuto dovrete mettervi sotto, anche più di prima. Rimboccatevi le maniche e continuate ad insistere.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 8-14 maggio

Giornate di grandi affari per i nati nello Scorpione. Avete occhio per i guadagni e non vi siete lasciati sfuggire una serie di occasioni a prezzi stracciati. Ora è il momento di incassare: mettete a frutto la vostra esperienza e otterrete enormi soddisfazioni dal vostro investimento. Non è il momento di fare i generosi, fatevi rispettare o rimarrete con un pugno di mosche.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 8-14 maggio

I nati nel Sagittario non riescono più a stare fermi. Troppa staticità nella vostra vita negli ultimi tempi, tra progetti bloccati e relazioni ormai stantie. Avete il disperato bisogno di riaccendere il motore e ripartire. Provate qualcosa di nuovo, tentate un approccio fuori dagli schemi per risolvere questo stallo che vi attanaglia. Non abbiate paura di fare un salto nel buio.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 8-14 maggio

La cautela è la migliore amica dei nati nel Capricorno. Nei prossimi giorni verrete spesso tentati da promesse di facili guadagni e divertimento senza condizioni. Gli astri cercheranno di portarvi su una cattiva strada, piena di sorprese sgradevoli. Siate stoici e tirate dritto, la noia non è la miglior compagna di viaggio ma porta a risultati sicuri e stabilità.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 8-14 maggio

È il momento di osare un po’ di più per i nati nell’Acquario. Aspettate da tempo il momento giusto per agire che però sembra non arrivare mai. Non c’è più tempo per esitare, dovrete accettare di prendervi qualche rischio. La fortuna aiuta gli audaci, non chi resta fermo in attesa che i risultati piovano dal cielo. Fate un respiro profondo e buttatevi, ne varrà la pena.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 8-14 maggio

Un incontro inaspettato ribalta la vita dei nati nei Pesci. Una persona nuova entrerà nella vostra vita, cambiando del tutto le vostre priorità. State attenti a non perdere di vista ciò che è davvero importante per voi. I cambiamenti possono essere molto positivi, ma solo a patto di non perdere voi stessi. Cercate un equilibrio tra le eccitanti novità e le vostre solide certezze.