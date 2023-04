Oroscopo Branko maggio 2023, previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta nelle prossime settimane? Ecco l'oroscopo di Branko per Maggio 2023. Tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo Branko, le previsioni per Maggio 2023. Cosa ci riserva il futuro in queste settimane primaverili? Diamo uno sguardo al futuro con la lettura delle stelle segno per segno del famoso astrologo di RDS.

Oroscopo Branko Maggio 2023, le previsioni segno per segno

Gli appassionati di astrologia si godono l’atmosfera di queste calde settimane di primavera. L’attenzione è sempre verso le stelle, in cerca di indizi sul proprio futuro. Ecco le previsioni dell’Oroscopo per il mese di Maggio 2023 secondo l’amato astrologo di RDS Branko, pubblicate nel suo libro Calendario Astrologo 2022. Cosa ci riserva l’Oroscopo nelle prossime settimane? Scopriamo insieme tutte le previsioni, segno per segno.

Ariete, le previsioni di Branko per Maggio 2023

I nati nell’Ariete dovranno imparare a tenere sotto controllo le emozioni. Tanti eventi inaspettati rischiano di farvi esplodere e di farvi agire senza pensare. Non è il caso di fare scenate, creerete solo danni a lungo termine, sia sul lavoro che in privato. Fate un respiro profondo e affrontante la situazione con maturità. Avrete modo di rifarvi in futuro.

Toro, le previsioni di Branko per Maggio 2023

Troppa imprecisione e pigrizia per i nati nel Toro. Da un lato la tanta fatica delle ultime settimane vi porta in dote una stanchezza mentale difficile da gestire. Dall’altro, tendete a rispondere arronzando e approssimando troppo: se non vi date una regolata potrebbe ritorcervisi contro. Se non siete in condizione di agire in prima persona, imparate a delegare alcuni compiti.

Gemelli, le previsioni di Branko per Maggio 2023

Delusioni e cuori spezzati per i nati nei Gemelli. Vi sentite feriti dall’indifferenza altrui, in particolare dall’esclusione da un evento importante. Chi non vi vuole non vi merita, rispondete alla negligenza con il distacco: passate oltre e pensate al vostro benessere. Dedicatevi all’amore, gli astri vi aiuteranno a consolarvi molto in fretta: tanti incontri passionali in arrivo.

Cancro, le previsioni di Branko per Maggio 2023

Il doppio gioco si ritorce contro ai nati nel Cancro. Troppi fronti aperti e promesse non mantenute da gestire per voi in queste settimane. Dovete prendere una decisione o rassegnarvi a stare da soli. Difficoltà anche in ambito lavorativo ed economico, si raffreddano molte piste sulle quali avevate puntato molto. Vi ritroverete di fronte ad un bivio complicato, non tutte le ciambelle escono col buco.

Leone, le previsioni di Branko per Maggio 2023

Un pugno di mosche in questo maggio per i nati nel Leone. Alcune scommesse si riveleranno molto meno sicure di quel che pensavate, sarete costretti a cambiare i piani in corsa. A volte chiudere un occhio al momento giusto potrebbe rivoltare la situazione a vostro vantaggio. Tenete a mente i vostri bisogni e quelli delle persone che vi sono vicine.

Vergine, le previsioni di Branko per Maggio 2023

Giornate faticose in arrivo per i nati nella Vergine. I vostri sforzi saranno notati in ufficio, ma porteranno chi di dovere ad assegnarvi incarichi più pesanti e di responsabilità. Prendetela come un occasione per dimostrare il vostro valore e accelerare la scalata verso i vostri obiettivi. Attenti però a non perdervi nel lavoro, creare troppo distacco con il vostro partner potrebbe portare ad una frattura.

Bilancia, le previsioni di Branko per Maggio 2023

I rimpianti frenano i nati nella Bilancia. Vi trovate in una situazione complicata e forse vi pentite di aver tagliato i rapporti con chi avrebbe potuto tirarvene fuori. Non cedete alla tentazione, puntate i piedi e andate avanti. Avete tutte le carte in regola per affrontare a testa alta i vostri demoni. C’è un motivo per cui avete deciso di tagliare i rami secchi, tenetelo bene a mente.

Scorpione, le previsioni di Branko per Maggio 2023

Si apre un mese di riflessione per i nati nello Scorpione. Una nebbia è calata sul vostro futuro, non siete più sicuri su quale strada prendere. Prendetevi del tempo per voi, per valutare al meglio il da farsi. Non è il momento di fare gli stacanovisti, cercate un maggior equilibrio in voi stessi prima di lanciarvi a capofitto nel lavoro.

Sagittario, le previsioni di Branko per Maggio 2023

Tante polemiche in queste settimane per i nati nel Sagittario. Battibecchi e bisticci sono all’ordine del giorno, non sembrate essere in grado di trovare qualcuno con cui andiate davvero d’accordo. Cercate di contenere la vostra vena polemica, senza però danneggiare la vostra individualità. Entro fino mese le cose potrebbero cambiare: sono in arrivo novità in ambito romantico.

Capricorno, le previsioni di Branko per Maggio 2023

Famiglia è la parola d’ordine per i nati nel Capricorno. Gli astri vi donano settimane di grande tranquillità, approfittatene per riavvicinarvi alle persone a voi vicine. Coltivate i rapporti con familiari ed amici e dedicate quanto più tempo possibile al vostro partner. Poche beghe sul lavoro, avrete occasione di trovare un punto di incontro anche con colleghi che conoscete poco.

Acquario, le previsioni di Branko per Maggio 2023

I nati nell’Acquario si preparano a cambiare le carte in tavola. Ingegno e caparbietà saranno le vostre armi principali in ufficio, dove potreste finalmente mettere fine a pratiche ormai annose. I vostri progressi potrebbero essere notati da chi di dovere, continuate così! In amore vi sentite passionali ed affettuosi, dedicate qualcosa di bello al vostro partner.

Pesci, le previsioni di Branko per Maggio 2023

Stabilità ed ottimismo nel maggio dei nati nei Pesci. Dopo un periodo traballante, sia la vostra vita amorosa che quella lavorativa ritroveranno un saldo equilibrio. Approfittatene per ricostruire quanto perso nelle ultime settimane anche meglio di prima. È il momento perfetto per fare nuove esperienze e esplorare luoghi mai visti. Non abbiate paura di osare un po’.