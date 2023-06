Oroscopo settimanale Branko 19 25 giugno, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 19 al 25 giugno per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi caldi giorni di giugno? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale dal 19 al 25 giugno, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Quali novità ci aspettano nei prossimi giorni di giugno? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 19 al 25 giugno.

LEGGI ANCHE: Oroscopo Branko Luglio 2023: previsioni segno per segno

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 19-25 giugno

Tempo di compromessi in casa dei nati nell’Ariete. Ci sono troppe voci in ballo, troppe persone che si impuntano e non sembrano avere alcuna intenzione di cedere. Sta a voi fare da paciere e cercare di arrivare ad un accordo che accontenti tutti. Non abbiate paura di pestare qualche piede, non si andrà da nessuna parte senza qualche sacrificio.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Toro, le previsioni settimanali di Branko 19-25 giugno

Occhi spalancati per i nati nel Toro. Non fatevi sfuggire alcun dettaglio, si apre un periodo molto delicato per voi. Le distrazioni saranno tante ed insistenti, ma dovrete fare il vostro meglio per ignorarli. Sguardo fisso in avanti verso il vostro obiettivo, non lasciatevi abbindolare dalle scorciatoie. Evitate le cattive compagnie, c’è chi sarebbe disposto a sacrificarvi per fare qualche metro in più.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 19-25 giugno

Resa dei conti in arrivo per i nati nei Gemelli. Nei prossimi giorni, nel bene e nel male, si chiude una fase importante della vostra vita. Sta a voi adesso tirare le somme e capire cosa fare d’ora in poi. Celebrate i vostri risultati, ma prendete atto degli errori commessi: vi aiuteranno a ripartire al meglio nel vostro percorso di crescita.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 19-25 giugno

I nati nel Cancro dovranno imparare a credere di più in loro stessi. Da fin troppo tempo sminuite le vostre capacità, complici un periodo complicato che vi ha tarpato le ali. Nulla è fuori dalla vostra portata se avrete la forza di mettervi in gioco e sgomitare. Fatevi largo tra la folla e dimostrate a tutti il vostro valore.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 19-25 giugno

Negoziazioni in corso in casa dei nati nel Leone. La situazione è un po’ instabile da tempo, i troppi interessi contrapposti in gioco vi impediscono di fare progressi. A volte è necessario oliare un po’ gli ingranaggi per ottenere dei risultati in tempi brevi. Occhio però a non essere troppo cinici, tenete in conto i bisogni e desideri di chi avete attorno.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 19-25 giugno

La cooperazione è la chiave del successo per i nati nella Vergine. Vi ritroverete vostro malgrado legati a persone che mal sopportate o che conoscete poco. Mettete da parte l’astio e l’indifferenza e cercate un punto di contatto, la situazione non è tragica come credete. Ottimismo in amore, a patto di non giudicare un nuovo arrivo dall’apparenza. Date una chance a chi vi ha colpito poco.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 19-25 giugno

Scontri in arrivo per i nati nella Bilancia. C’è tanta invidia intorno a voi, in molti sono disposti a sgambettarvi sulla strada verso i vostri obiettivi. Non abbiate paura di affrontare chi vi ostacola faccia a faccia, gli astri sono al vostro fianco e pronti a donarvi forza e determinazione. Siete qui ormai e nulla può impedirvi di andare avanti.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 19-25 giugno

I nati nello Scorpione potrebbero tornare sui loro passi. Non siete più sicuri di aver fatto la scelta giusta e siete tentati di tornare su una strada meglio conosciuta. Guardate dentro di voi e cercate di capire cosa vi ha portati dove vi trovate ora: è stato un capriccio del momento o c’è qualcosa di più importante sotto? Trovate la vostra risposta e scegliete se continuare o meno.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 19-25 giugno

Grandi scoperte, nel bene e nel male, per i nati nel Sagittario. Finalmente verranno chiarite alcune situazioni che vi turbavano da tempo. Avrete la verità di fronte agli occhi, starà a voi capire come interpretarla. Non lasciatevi abbindolare da scuse e giri di parole, non c’è spazio per falsità nella vostra vita. Passate oltre con un sorriso amaro, vi riprenderete.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 19-25 giugno

Mano tesa verso il futuro per i nati nel Capricorno. Avete molti progetti in testa e avete finalmente una chance di portarli avanti. A renderli più facili, oltre al supporto degli astri, è un nuovo incontro: potreste entrare in contatto con qualcuno o qualcosa che potrebbe darvi una mano. Non abbiate paura di accettare un aiuto per andare avanti, fate il possibile per costruire il vostro futuro in modo concreto.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 19-25 giugno

Si procede spediti nei prossimi giorni con i nati nell’Acquario. Avete un singolo obiettivo in testa e non avete intenzione di fermarvi. Da un lato il cielo vi rende determinati ed efficienti, è il periodo perfetto per costruire qualcosa di solito. Dall’altro, tuttavia, rischiate di perdere di vista le persone a voi care. Non ignorate i segnali, ci sarà tempo per recuperare.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 19-25 giugno

Strette di mano importanti per i nati nei Pesci. Il lavoro vi darà molte soddisfazioni grazie ad una serie di nuovi contatti intriganti che vi permetteranno di fare passi da gigante. Nessuna pratica ostica nel vostro futuro, potrete godervi un po’ di tempo libero in questi caldi giorni di giugno. Approfittatene per mettere un po’ d’ordine nella vostra vita: ci sono questioni che ignorate da troppo tempo.