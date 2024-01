Gianna Tofanari, chi è l’ex compagna di Gigi Riva: vita privata, figli, scandalo

Chi è Gianna Tofanari, ex compagna di Gigi Riva. Scopriamo qualche informazione in più sull’amore più importante della vita del leggendario centravanti, scomparso all’età di 79 anni nel 2024.

Chi è Gianna Tofanari, ex compagna di Gigi Riva: vita privata e carriera

Nel corso della sua lunga vita e carriera calcistica, Gigi Riva ha donato il suo cuore ad una sola donna, la sua ex compagna Gianna Tofanari. Le informazioni sul suo conto, ad oggi, sono ancora limitatissime. La coppia ha sempre fatto il possibile per proteggere la propria privacy, per cui non sono noti al momento dettagli sulla sua età, sulla sua famiglia o sulle sue attività professionali. I due han passato molti anni insieme ma non si sono mai sposati. Ciononostante, Riva ha sempre definito Gianna sua moglie, nonostante non fosse così convinto dal concetto di matrimonio: “Nozze mancate? Ma immagina cosa succede quando due persone si sposano? Non ero il tipo da trascorrere il tempo in casa in pigiama. Quando smisi di giocare, iniziarono gli impegni come team manager”.

Dal loro amore sono nati due figli, Nicola e Mauro Riva. Negli ultimi anni Gigi e Gianna si sono allontanati, ma sono riusciti a mantenere un rapporto molto solido fino al giorno della morte del centravanti, scomparso per un infarto il 22 gennaio 2024. L’ex attaccante ne aveva parlato in un’intervista concessa al Corriere della Sera: “Mi viene a trovare tutti i giorni. Era un nostro desiderio: per me è un punto di riferimento”.

L’amore che fece scandalo: “Era già sposata, davano la colpa a lei per le mie cattive prestazioni”

Ai tempi la relazione tra Gigi Riva e Gianna Tofanari generò un enorme polverone mediatico. Quando i due si innamorarono e cominciarono a frequentarsi, infatti, Gianna era già sposata con un altro uomo. “Siamo nel 1968, l’istituto del divorzio non esisteva ancora.” -spiegò Gigi Riva in una recente intervista- “Fu un fatto di enorme risonanza per quei tempi; finii sulla copertina di Stop e Novella 2000. Me ne innamorai profondamente…”. Il loro amore fu oggetto di continue chiacchiere da parte di giornali sportivi e di gossip, con molti articolisti che puntavano il dito contro Gianna ogni volta che Riva forniva una prestazione sottotono in campo: “Lei era già separata ma aveva un marito; la chiamarono Dama bionda’ e quando attraversavo momenti di crisi, scrivevano che era colpa sua, della donna fatale. Sciocchezze. Gianna è diventata mia moglie e ha dato vita a due figli”.